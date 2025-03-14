科學人／地震猝不及防難預測 科學家：「太陽熱量」可能影響地震活動

地震總是來得猝不及防，但如果有一天，科學家能透過分析太陽的變化來預測地震呢？最新研究指出，太陽熱量的波動可能影響地球表面溫度，進而對地殼運動產生細微影響。

這項研究由日本筑波大學和國家先進工業科學與技術研究所（AIST）的科學家領導，發表於 2024 年 3 月 4 日的《混沌》（Chaos）期刊。他們發現，來自太陽的熱能不僅會影響地球的氣候變化，還可能通過改變地殼的物理性質，進而影響地震的發生頻率和強度。

地震的預測挑戰：我們還缺少什麼？

地震的發生，主要是由板塊運動導致的。當兩個板塊相互擠壓、摩擦時，會逐漸累積能量，一旦這股能量釋放，就會造成地震。然而，這種過程往往難以捉摸，因為我們無法準確計算地殼內部的壓力何時達到臨界點。

科學家一直在尋找地震的潛在觸發因子，希望能透過觀察這些因素，建立更可靠的預測模型。例如，有些研究發現，由月球引力引起的潮汐力和地磁活動可能與某些地震的發生存在關聯。然而，這些因素至今仍然未能提供可靠的預測基礎。

現在，科學家轉向了太陽的熱量變化，這是一個過去被忽視但可能具有影響力的變數。

來自太陽的熱量如何影響地震活動？

這項研究其實延續了研究團隊在2022年的發現，當時他們觀察到太陽黑子活動與地震模式之間存在某種關聯，暗示太陽活動可能在地震形成過程中扮演某種角色。

為了驗證這一假設，研究團隊使用了數據驅動的機器學習模型，分析了地震記錄、太陽活動數據和地球表面溫度變化，試圖找出它們之間的關聯。結果顯示，當將地表溫度納入預測模型時，對於淺層地震的預測準確度顯著提高。

研究作者 表示：「太陽熱量導致大氣溫度變化，而這些變化可能影響岩石的脆弱程度，以及地下水的流動。例如，當溫度上升時，某些岩石可能變得更脆，更容易發生斷裂。同時，降雨和融雪模式的變化，也可能改變板塊邊界的壓力。」

換句話說，雖然太陽熱量並非地震的主因，但它可能在影響地震的條件中扮演輔助角色，這對於建立更準確的預測模型可能具有重大意義。

雖然目前這項技術仍處於早期階段，距離真正實現地震預測還有很長的路要走，但如果能夠繼續改進這些模型，未來也許真的能在大地震發生前，提供預警，讓人類有機會在災難來臨前做好準備。

（本文出自2025.03.07《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）