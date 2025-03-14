閱讀數學／制定曆法的數學家（三）

上週講到克拉烏維斯在世時，認同伽利略的研究。然而他過世後，伽利略卻因為地動說遭到軟禁。我第一次讀到這邊時，忍不住會想倘若克拉維烏斯多活幾年，說不定他會像當年制定新曆法那樣，讓科學說話，進而替伽利略辯護，讓地動說可以更早被承認。

可是轉念一想，克拉維烏斯真的能那麼坦率地，毫不保留地接受伽利略的說法嗎？他當然知道地心說不完美，可僅僅一個比我小26歲的小子，某一次觀測的結果，就要推翻我多年深信不疑的地心說。這是可以被接受的嗎？也可能衛星只是特例啊！可能只是地心說不夠完美啊！直到這次的專欄找資料時，我讀到克拉維烏斯的一段文字：

「我不想對讀者隱瞞，不久前有一種儀器從比利時傳來。它的形狀是一個長管，在管的兩端安裝了兩個玻璃，或者更確切地說是透鏡，通過這些透鏡，遠離我們的物體看起來比實際距離要近得多……該書於1610年在威尼斯印刷，名為《星際信使》，描述了他首次進行的各種星空觀測。 我在羅馬，多次在他人在場的情況下觀察到這一現象。土星有兩顆較小的星星與之相連，一顆在東邊，另一顆在西邊。最後，木星有四顆漫遊的星星，它們之間以及相對於木星的位置都以顯著的方式變化——正如伽利略仔細且準確地描述的那樣。既然情況如此，天文學家們應該考慮如何安排天體軌道，以解釋這些現象。」

我感到慚愧，當我以為克拉維烏斯會抗拒這樣的新想法時，他早就敞開心胸去接受新的知識。

朝聞道，夕死可矣。

作為16世紀的歐幾里德，克拉維烏斯寫下前面那段話時一定也很開心。能在人生的最後遇到伽利略，一掃地心說的各種謎團，看見星空中的真理，真是太好了。