新聞中的公民與社會／家事分工影響生育率？ 看南韓就知道

一、時事掃描

家事分工影響生育率！諾貝爾獎得主揭關鍵主因 看「這國」就知道 韓國先驅報引述華盛頓郵報報導，南韓女人每天平均做家事的時間比男性多出近3小時，諾貝爾經濟學獎得主戈丁（Claudia Goldin）指出，如此嚴重失衡的家務分工型態，正是南韓淪為全球生育率最低國家的主因之一。【2025/2/20聯合報】

二、命題趨勢

諾貝爾經濟學獎得主Claudia Goldin，研究主軸為女性勞動，最受矚目的研究是避孕藥如何打開美國年輕未婚女性的職涯之路，其他研究包括：女性的薪資為什麼低於男性、女性勞動參與和薪資變動、男女勞動參與和薪資差異等。此新聞的關鍵詞：家務分工與生育率、家庭支持政策、社會對女性的家庭角色期待、家務勞動等。

三、牛刀小試

2023年諾貝爾經濟學獎得主Claudia Goldin，在2024年發表「嬰兒與宏觀經濟學」（Babies and the Macroeconomy）論文指出，部分國家生育率處於每位婦女約生育1.6個小孩之穩定狀態，但南韓、日本和義大利等國家則低於1.3個小孩。全球生育率最低國家--南韓，2023年生育率0.72%，低於出生替代率2.1%；南韓政府祭出補助金、增加父母假期和補貼托兒服務等政策，成效卻不彰；Claudia Goldin研究表明，因為女性每天家務勞動時間高於男性3小時，即使是職業婦女，家務勞動仍超過承擔比例，因此形成「快速的經濟增長將民眾推向現代化，卻並未改變他們周圍結構。在南韓，家庭中的性別角色仍然停留在過去。」從Claudia Goldin的研究發現，造成南韓生育率偏低的主因為何？

(A)嚴重失衡的家務分工型態

(B)政府未提出家庭支持政策

(C)兩性家務時差歸咎於停滯的經濟發展

(D)社會對女性家庭角色的期望產生變遷

答案：A

解析：由於女性家務勞動時間高於男性，遠超過其應承擔之比例，即使推出家庭支持政策(補助金、增加父母假期和補貼托兒服務)，仍讓女性不願意生育。(B)政府有提出家庭支持政策，但成效不彰。(C)兩性家務時差歸咎於停滯的期待。(D)社會對女性家庭角色的期望停滯不前。

四、歷屆試題

某研究指出，與過去相較，男性願意承擔家務勞動的比例明顯上升；然而，雙薪家庭裡，女性仍是家務勞動的主要貢獻者。多數女性期待均等分工，但僅有薪資高的女性得以如願。根據上述發現，從關切性別平權的角度，下列推論何者最適切？(2023分科)

(A)人的精力有限，故市場勞動貢獻越多者越無法對家務勞動有貢獻

(B)職場的性別平等雖已充分落實，但家庭領域的性別平等仍待加強

(C)男性的性別平權意識已有顯著提升，但女性卻仍然受限於傳統觀念之束縛

(D)性平觀念雖普及，但雙薪家庭的市場勞動貢獻仍多立基於女性再生產勞動

答案：D