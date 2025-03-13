圖表看時事／格陵蘭變天！反川普緩獨派居第一大黨 看席次變動、美國盤算

格陵蘭議會十一日改選，支持緩步從丹麥獨立的在野黨民主黨躍居第一大黨，該黨選前強硬反對美國總統川普掌控格陵蘭提議。力主獨立、與美國合作態度最開放的方向黨得票居次，總理艾格德的伊努特社群黨落居老三。

路透等外媒報導，從未執政的民主黨得票率從四年前的百分之九點一大增至百分之廿九點九，意外勝出。主張迅速獨立的方向黨得票率也加倍，獲二成四五選票。

共組當前執政聯盟的伊努特社群黨和前進黨也主張緩步獨立，這次得票率分別為二成一四、一成四七，合計僅約三成六；在上屆選舉，兩黨得票率共逾六成六。

民主黨黨魁尼爾森將與其他政黨商議組建執政聯盟。尼爾森說，格陵蘭人想要改變，希望有更多商業活動來挹注福利措施，「我們不想明天就獨立，我們想打好基礎」。華爾街日報指出，中間偏右的民主黨在選戰著重教育、醫療和就業等，可能顯示許多格陵蘭人厭倦國際目光，轉而聚焦內政。

得票居次的方向黨在選前聲勢激增，該黨目標是在四年後的下次議會改選前，將與丹麥當局的獨立協議交付表決。方向黨領袖曾說希望三年內獨立及與美國達成雙邊安全協議；部分黨員也認為，獨立將讓格陵蘭能更自由地和美國等國建立聯繫。

方向黨要角芬克爾是格陵蘭最支持川普的政治人物，曾參加川普一月就職典禮，推動與美國加強連結，但招致對手猛烈批評，有人還稱他是格陵蘭的叛徒。芬克爾近期在播客節目主張，川普是被誤解。紐約時報報導，方向黨得票第二，顯示急獨主張將維持影響力，該黨也可能會推動擴大與美交流。

川普對格陵蘭的興趣，已令獨立成為這次選戰焦點。川普曾拒絕排除以武力取得該島，但後來軟化立場說，會尊重格陵蘭人意願；若該島加入美國，他願意巨額投資格陵蘭。但民調顯示，至少八成五格陵蘭人反對併入美國。

十一日選舉投票率達七成四，是十二年來新高，有的投票所大排長龍，為了消化人潮開很晚。

在格陵蘭廣播公司十日舉行的最後一場辯論會，擁有議席的五黨領袖都說不信任川普。格陵蘭所有主要政黨也都支持獨立，但對獨立時機、方法和其代價意見分歧；政治領袖雖抗拒川普掌控該島的說法，但不排除與美國強化商業關係。