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國際小學堂／車價飆升效應 恐波及美製汽車

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
川普的新關稅政策可能牽動美製車價上漲。圖為通用汽車在密西根州底特律廠的生產線。（路透）
川普的新關稅政策可能牽動美製車價上漲。圖為通用汽車在密西根州底特律廠的生產線。（路透）

川普擬對輸美汽車課徵約百分之廿五關稅，美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉實施可能立即提高多數車廠汽車價格，美國車廠也不例外。有產業專家說，這項關稅恐增加汽車成本，使得本就接近紀錄高點的車價，更讓消費者難以下手。

車廠赴美生產 需好幾年

CNN引述汽車產業分析師格林指出，川普政府若對所有進口車課徵前述關稅，購車族應要準備好被未來車價嚇到。幾名專家說，若新關稅導致美國經銷商的進口車供應放緩或停止，鑒於基本的經濟學供需原則，很可能致使車價上漲，這包括美製汽車。

格林說，一旦新車漲價，將有更多消費者轉向購買二手車；二手車需求提高後，價格也將上揚。此外，川普雖未表明其汽車關稅是否將適用於汽車零件，但他已說將對半導體加關稅。半導體是現代的汽車重要組成構件；先前新冠疫情衍生的半導體短缺，已讓車價高漲、產量降低。

川普說，將汽車關稅留到春季才實施，意在讓車廠有時間將營運移到美國，如此可避免受新關稅影響。但車廠無法在這麼短時間將製造業務搬到美國；就算他們在美國的工廠有過剩產能、或曾在美國營運工廠，要轉移到新生產線可能也得花上幾年。

關稅政策百變 美車廠怨

二月初，川普曾延後實施對加拿大、墨西哥輸美商品的百分之廿五關稅。CNN指出，華府關稅政策的若干迅速轉向，讓車廠很難確切知道要如何應對美國貿易政策，又該如何調整營運。福特汽車執行長法利二月曾表示，「目前我們看到的是大量成本和混亂」。

幾家車廠表明，若新關稅是長期實施，將拉高其營運成本。通用汽車財務長賈可布森說，該公司準備採取行動為短期關稅做相應調整，但若關稅看似將長期實施，就更難應對。

受關稅影響的車廠可能會減產部分車型，以觀望關稅爭端的發展。這可能使經銷商手上的客、卡車供應不足；若是供應量受限，可能迅速導致車價上升。

即使川普的汽車關稅讓更多汽車生產工作轉移到美國，業者恐仍須應對川普最近宣布的鋼、鋁百分之廿五進口關稅。汽車研究和購車網站CarGurus經濟和市場情報主管羅伯茲說，這很可能增加美製汽車成本。

半導體 川普 美國

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