寫作教室／你的文章想感動人心？ 必備2元素「敘事×抒情=房價理論」

一篇吸引人的情意性文章，需要包含兩個要素：敘事、抒情，甚至如果可以最終引入「哲思」，則更容易促發閱讀者的感受。然，第三部分「哲思」我們之後再探討，本篇僅就敘事與抒情兩大元素進行詮釋。

一個好的故事才能吸引更多情緒共鳴，正如一篇能夠撼動人心的抒情文必然需要敘事來包裝。敘事的結構是否具備讀者共感重要關鍵在於三個元素的使用：畫面、情節、色彩。

我們可以將敘事結構三元素以「房價理論」進行貼合，將更能淺顯扼要。首先，房價要上漲主要有三：地段、格局、採光。如果以三者對應敘事元素，則可以得出圖一圖型。

房價推升的最重要因素：地段。一個好的地段必定有特殊的交通、人口、醫療、科技等加持，這些因素正如一個好的畫面需要具體的動、靜事物的周延規畫，諸如一個環境的當下的特殊性，可能是當地特色美食（虱目魚、太陽餅），也可能是當地特殊氣候（九降風、雨都），甚至可以是家鄉標的（漠漠水田、花卉稻田）……等，能夠令人一眼鎖定「畫面」的專屬性。

是否能夠令買家青睞，除了地段外，同時也許符合剛需或者投資都要「好格局」推動，才能吸引更多人置產於此。而這正如一個情節演繹，是否合理？足夠吊人胃口？使用順序法、倒敘法，甚至是埋兵伏將的操作手段，都是為了在情節上突出，以符合題材效應。

最終是否買家喜歡，則需要考慮光線、色澤，甚至環境材質，整體給人的氛圍感。這正是一篇故事能夠吸睛的重要關鍵：色彩。能夠明暗對比、濃淡有致的故事手法，往往是視覺摹寫運用得當，令人眼睛為之一振。

一個好的敘事手法，不脫三個要素，有好的地段足以鎖定故事的特殊性，接著推出好格局，吸引讀者掉入情節中，並且在以光線明晦變化留住讀者，強調穠纖合度的恰如其分，正是完成一個完整故事的金三角。