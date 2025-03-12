好讀周報／不是會游泳、不下水就沒事！破除溺水迷思 牢記自救4要點

文／陳五洲（台北海洋科技大學退休教授、台灣防溺協會理事長）

台灣四面環海，有充沛的海洋資源，本島海岸線全長約1200公里。隨著政策推動，近年海洋遊憩風氣熱絡，游泳、衝浪、潛水、遊艇、風帆、立式划槳、跳水、踏浪、賞鯨等，親海運動蓬勃發展。炎炎夏日，玩水降溫是許多人遊憩首選。然而諺語說：水能載舟、亦能覆舟。「水」提供我們無盡的生存資源，卻也蘊藏著風險。

根據教育部體育署統計，112年學生溺水事件顯示7、8月為高峰期；事件多為戲水；場域則以海域（外海／堤防／海灘／碼頭等）和溪流（河流／圳溝）為主。內政部消防署108至112年的全國水域事故統計資料顯示，海域與溪河是主要地點，發生月份自5月起明顯增加到7、8月為高峰，溺水原因以失足／垂釣／潛水／戲水／翻船與救人占近60%。

澳洲皇家救生協會指出：會游泳就不會溺水，是常見的溺水迷思之一。因為當戲水者認為自己會游泳，不論是曾經學過、通過學校測驗，或甚至完成自救檢定，卻忽略了自己學習游泳的場所大多是在清澈、無雜物、無浪流、加溫且方正的游泳池裡，並且，多數人少有機會反覆練習這些水中技能。但是，不論是天氣變化、海風走向、水流型態、潮汐起落、地形變化等，大自然的環境不是人為可控的。以海岸戲水的頭號危險因子「離岸流」為例，它的發生受到地形、地貌、建物、潮汐、海流、氣候等數個因素影響，這些因素都不是泳池內的游泳和自救課程所能提供的。

發生溺水的常見原因還包括「只在堤岸邊走走，觀賞風景，我不下水」；周遭有很多人在一起，就認為「大家在一起，會互相照應」；「我只是海邊踏踏浪，不深入水裡」；「溺水了只要呼叫，就會有人來救我」，甚至「誤將游泳浮具當作救生輔具」、和「看護者疏於就近守護」等，由於知識不足、觀念錯誤、逞強好勇或自救能力不足，而導致無法挽回的溺水傷亡事故。此外，澳洲和紐西蘭公共健康期刊2023年的一篇研究報告顯示，非當地遊客溺水的事件亦有增加趨勢，主因是對親水景點的水域環境不熟悉，但又想要不虛此行貿然下水，以及已有身體病史，或是歡樂氛圍下喝點小酒後下水等因素。

●溺水 如何自救

驚慌和體力衰竭是水域事件的致命主因。驚慌會導致過度換氣，當身體無法獲得足夠氧氣時，意識會開始模糊，判斷力會下降，讓你更快消耗體力且無法正確行動，水中雜亂無章的掙扎也會消耗能量與氧氣。

法醫期刊（Medico-Legal Journal）2022年的一篇報告指出，溺水過程通常會在4至6分鐘內導致心肺停止運作，當下及時的救援和心肺復甦術（CPR）對於提高存活率至為重要。因此，若遇溺水，切記：

①靜下心冷靜情緒，不要讓自己陷入驚慌恐懼的心理生理狀態； ②踩水漂浮，掌握浪潮起伏讓自己可以有節奏的控制呼吸； ③移動身體看清四方環境，觀察判斷、選擇適當行動遠離危險； ④持續漂浮待援。

●溺水 如何救人

教育部體育署提倡的「叫叫伸拋划」即是很好的救溺指引。當你發現有人疑似溺水時：

①呼叫求援：大聲呼救引起旁人或救生員的注意，可以一起協助救溺行動；

②電話求援：你或旁人迅速撥打緊急救援專線（119、110、112），啟動後續的救溺與醫療行動；

③近身救援：使用周遭可用的延伸救援物件，在不入水且自己立足穩定無危險的原則下，從最接近溺者的安全地點伸出救援物，協助溺者回到岸邊，不要自己入水去救援；

④以物救援：在不適合近身救援的環境和自身能力狀態不佳時，取得周遭環境中適當的安全漂浮物件，拋給溺者，讓他們維持較佳的安全狀態；

⑤載具救援：如果當時海象適合且自身能力許可，借助大型水上載具或浮具，近身、以物救援，或協助登上載具，達到救援的目的。

●溺水 如何預防

溺水是可以預防的。預防溺水的上上策，就是不輕易下水。

①正確的態度：將防溺視為自己應該學習的一件事。在親水前充分準備，學習水域自救和救人技能，並且定期複習。

②充分的準備：選擇有救生人員的地點，出發前掌握天氣變化，結伴而行相互照應，熟悉急救方法與資源。

③評估水域環境危險：抵達水域現場，先觀察並辨識安全的活動地點與範圍，下水後留意浪潮變化，隨時檢視自己的位置以及身體狀態。

④學習自救技能：培養水感、控制身體平衡，掌握踩水漂浮觀察環境並且待援，進一步熟悉水中下潛進退、遠離水面危險，定期練習以保持自救游泳技術與體能，加強自身脫險技術。

⑤成為有效的救溺支援：學習辨識溺水者狀態與辨識環境危險，掌握救生資源與操作救生輔具，學習CPR與AED的正確操作並定期複訓。