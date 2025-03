科學人／獨處不一定是逃避社交！ 心理學家區分內向者的「4大類型」

你是不是也覺得內向者(I人)就是天生的「獨處專家」,喜歡窩在家裡讀書、追劇、發呆,不愛社交?那你可能要重新思考這個刻板印象了!最新心理學研究發現,不是每個內向者都熱愛獨處,有些人甚至會避免一個人獨處!

美國密德貝利學院的心理學家湯瑪斯(Virginia Thomas) 帶領一項研究,探討了內向者的獨處習慣,並發表在《人格期刊》上。她發現,「內向=喜歡獨處」其實是個迷思,內向者之間還存在著巨大的差異,甚至有一群「低功能內向者」,比起獨處,他們更常滑手機、刷社群,反而無法真正享受與自己相處的時光。

為了釐清內向者的獨處行為,研究團隊設計了兩個研究。

在研究的第一階段,研究人員讓一群大學生下載手機應用程式,隨機在他們清醒的時間內發送通知,詢問他們當下是獨處,還是和別人在一起(無論是實體還是線上互動)。結果發現,內向者和外向者在「真正獨處」的時間長度上,並沒有顯著差異。

但進一步分析後,研究團隊發現內向者其實可以分成「高功能型」和「低功能型」兩種!

・高功能內向者:心理健康狀態較好,擁有穩固的自我認同與人際關係,他們真正享受獨處,會利用這段時間充電、思考、創造。

・低功能內向者:較常感到孤獨、心理健康狀況較差,他們通常不喜歡獨處,或是即使一個人待著,也會透過滑手機、社群媒體來逃避真正的自我對話。

在第二階段的研究中,團隊進一步召募400名18到89歲的成年人,請他們連續10天記錄自己的獨處行為。這次研究採用了「STAR模型」,將內向者區分為四種類型:

1. 社交型內向者(social introvert):既享受獨處,也喜歡與親密朋友相處。他們獨處的頻率最高,動機則包含「享受寧靜」與「躲避社交尷尬」。

2. 思考型內向者(thinking introvert):善於內省、富有想像力,他們的獨處通常是為了提升創造力或獲得見解,而非單純逃避社交。

3. 焦慮型內向者(anxious introvert):這類人因為社交焦慮或不安全感,才選擇獨處,並不是因為真正享受孤獨。

4. 克制型內向者(restrained introvert):個性謹慎、深思熟慮,對獨處既不特別喜歡,也不特別抗拒。

湯瑪斯認為,這項研究顯示「內向者就愛獨處、外向者討厭獨處」的說法過於簡化。事實上,內向者的獨處需求,取決於他們是哪種類型,甚至還受到「高度敏感特質」影響,這種特質可以出現在內向者和外向者身上,決定了他們對外界刺激的敏感度。

下次看到某個內向朋友變得愛社交,或是某個外向朋友突然愛獨處,別急著下結論。內向、外向,遠比你想得更複雜!

