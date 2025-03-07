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科學人／獨處不一定是逃避社交！ 心理學家區分內向者的「4大類型」

科學人／ 文‧鄭靜琪
研究發現，內向者也分不同類型。情境示意圖。圖／Ingimage
研究發現，內向者也分不同類型。情境示意圖。圖／Ingimage

你是不是也覺得內向者（Ｉ人）就是天生的「獨處專家」，喜歡窩在家裡讀書、追劇、發呆，不愛社交？那你可能要重新思考這個刻板印象了！最新心理學研究發現，不是每個內向者都熱愛獨處，有些人甚至會避免一個人獨處！

美國密德貝利學院的心理學家湯瑪斯（Virginia Thomas） 帶領一項研究，探討了內向者的獨處習慣，並發表在《人格期刊》上。她發現，「內向＝喜歡獨處」其實是個迷思，內向者之間還存在著巨大的差異，甚至有一群「低功能內向者」，比起獨處，他們更常滑手機、刷社群，反而無法真正享受與自己相處的時光。

為了釐清內向者的獨處行為，研究團隊設計了兩個研究。

在研究的第一階段，研究人員讓一群大學生下載手機應用程式，隨機在他們清醒的時間內發送通知，詢問他們當下是獨處，還是和別人在一起（無論是實體還是線上互動）。結果發現，內向者和外向者在「真正獨處」的時間長度上，並沒有顯著差異。

但進一步分析後，研究團隊發現內向者其實可以分成「高功能型」和「低功能型」兩種！

・高功能內向者：心理健康狀態較好，擁有穩固的自我認同與人際關係，他們真正享受獨處，會利用這段時間充電、思考、創造。

・低功能內向者：較常感到孤獨、心理健康狀況較差，他們通常不喜歡獨處，或是即使一個人待著，也會透過滑手機、社群媒體來逃避真正的自我對話。

在第二階段的研究中，團隊進一步召募400名18到89歲的成年人，請他們連續10天記錄自己的獨處行為。這次研究採用了「STAR模型」，將內向者區分為四種類型：

1. 社交型內向者（social introvert）：既享受獨處，也喜歡與親密朋友相處。他們獨處的頻率最高，動機則包含「享受寧靜」與「躲避社交尷尬」。

2. 思考型內向者（thinking introvert）：善於內省、富有想像力，他們的獨處通常是為了提升創造力或獲得見解，而非單純逃避社交。

3. 焦慮型內向者（anxious introvert）：這類人因為社交焦慮或不安全感，才選擇獨處，並不是因為真正享受孤獨。

4. 克制型內向者（restrained introvert）：個性謹慎、深思熟慮，對獨處既不特別喜歡，也不特別抗拒。

湯瑪斯認為，這項研究顯示「內向者就愛獨處、外向者討厭獨處」的說法過於簡化。事實上，內向者的獨處需求，取決於他們是哪種類型，甚至還受到「高度敏感特質」影響，這種特質可以出現在內向者和外向者身上，決定了他們對外界刺激的敏感度。

下次看到某個內向朋友變得愛社交，或是某個外向朋友突然愛獨處，別急著下結論。內向、外向，遠比你想得更複雜！

參考資料：

1.Thomas, V., & Nelson, P. A. (2025). The Effects of Multifaceted Introversion and Sensory Processing Sensitivity on Solitude‐Seeking Behavior. Journal of Personality, 93(1), 51-66. https://doi.org/10.1111/jopy.12970

2.Thomas, V., Balzer Carr, B., Azmitia, M., & Whittaker, S. (2021). Alone and online: Understanding the relationships between social media, solitude, and psychological adjustment. Psychology of Popular Media, 10(2), 201. http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000287

延伸閱讀

（本文出自2025.03.03《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

內向 外向 孤獨 社交 科學人雜誌

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