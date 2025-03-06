國中數學／數學無所不在 幫你做聰明決策

「這個優惠真的划算嗎？」在各種促銷活動充斥的時代，數學不僅是考試科目，更是日常生活的實用工具！掌握二元一次聯立方程式，可以在購物、比價、預算規劃時更精明，不輕易掉入商家精心設計的促銷陷阱。

舉例來說，「一對姐妹到音樂行購買新專輯，妹妹花了自己全部存款的一半，姐姐則花了她所有錢的1/3再加60元，購買後兩人剩下的錢加起來剛好是900元。」這樣的條件看似複雜，但其實只要運用聯立方程式，就能輕鬆計算出這張專輯的價格。點開影片跟著力宇教育的李熙老師一起學習如何使用二元一次聯立方程式解題吧！