新聞中的公民與社會／老公繼承老家公寓 去世後婆婆竟要媳婦歸還

一、時事掃描

老公繼承老家公寓 去世後婆婆要媳婦歸還！網勸她賣房後離開 欺人太甚！一名人妻面臨喪夫之痛，想不到婆婆還要跟她爭奪老公留下的遺產，婆婆要求她將老公留下的房子轉讓給大姑，理由是大姑要獨自撫養兩個孩子，然而事實上她也是單獨扶養三個孩子的單親媽媽，婆婆甚至還說，「再借妳幾年，等孩子大了房子要還我」。其他人建議她，乾脆將房屋出售，遠離婆婆一家人。【2025/2/9聯合新聞網】

二、命題趨勢

《民法》繼承編規範了人的繼承關係、遺產分配，繼承原則採當然繼承主義，繼承方式包括限定繼承、拋棄繼承，並對繼承順序與遺產分配比例有詳細之規定。這樣的遺產繼承規定是假定了親等愈近者關係愈密切，但是在現實上，卻常因個案而有所差異，如何有完善的繼承制度，為當前社會常討論之議題。

三、牛刀小試

女網友在FB「爆料公社」發文，她表示6年前公公去世後，先生繼承老家，去年先生過世後，她獨自扶養3個小孩。不料今年過年，婆婆希望女網友將老家轉讓給大姑，並說：「先讓你暫時借住，等你小孩長大後，房子要歸還給大姑。」假設去世的先生並沒有留下遺囑，該房子所有權為先生一人獨有且是先生唯一留下的財產，沒有其他負債，女網友與婆婆之間的財產爭議，依據《民法》規定，該如何解決？

(A)房屋屬於先生的遺產，只有女網友與3個小孩具繼承資格

(B)婆婆得要求特留分，因此女網友必須分一部分房屋產權給婆婆

(C)百善孝為先，只要是婆婆提出來的要求，女網友必須無條件服從

(D)由於是繼承自公公，因此先生過世後，女網友必須將房屋歸還給婆家

答案：A

解析：先生過世後，房屋將成為遺產。依《民法》第1138條規定，遺產繼承人，除配偶外，第一順位是直系血親卑親屬。因此將由女網友與3個小孩共同繼承，其他人不具繼承資格。

四、歷屆試題

某甲未婚無子女，僅有一兄長，父母過世後，仍繼續與兄嫂及姪兒姪女共5人同住。其兄過世後，甲善待嫂嫂，視姪兒姪女如己出，長年承擔其生活費用。如甲亦不幸身故，且生前未留遺囑，依我國民法規定，下列何者會是甲之遺產的繼承情形？(2024學測)

(A)無法定繼承人且無遺囑故遺產歸國有

(B)由其血親卑親屬姪兒與姪女共同繼承

(C)因其兄已逝故由姪兒與姪女代位繼承

(D)其嫂及姪兒姪女應繼分各為三分之一

答案：A