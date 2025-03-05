科學人／治療落髮新希望！外泌體在皮膚科的4大應用 醫師解析原理

1983年，《細胞生物學期刊》與《細胞》發表的兩篇論文，揭開了「細胞外囊泡」的存在，1987年，加拿大科學家強斯頓（Rose Johnstone）正式命名為外泌體（exosome）。2013年，三位科學家因研究細胞外囊泡的機制而獲得諾貝爾獎，使外泌體躍升為醫療領域的新星。

外泌體含有蛋白質、脂質，也含有各種促使傷口癒合與皮膚保護的分子，能促進膠原蛋白生成、抗發炎，並保護皮膚免受環境壓力。外泌體中所含有的microRNA（簡稱miRNA），也被證實是基因調控的重要因子，特別是源自幹細胞的外泌體，更是具有調控生長的作用。間質幹細胞（mesenchymal stem cell，簡稱MSC） 釋放出來的外泌體，則具有促進組織再生、細胞溝通、抗發炎與免疫調節等功能，於是近年來，陸續有相關產品問世，其中皮膚相關產品為大宗。到底外泌體對皮膚有哪些幫助呢？

促進傷口癒合

2024年《國際生物學》期刊提到，外泌體在臨床治療上，已經確定能促進傷口癒合、抵抗皮膚老化，並幫助治療疤痕；在治療發炎性皮膚病（例如脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎）和自體免疫性皮膚病（例如紅斑性狼瘡），有初步的研究成果，但仍處於臨床前的試驗階段，需要更多的研究來證實其療效。當皮膚有傷口時，身體第一時間會進行凝血，然後開始發炎，最後就是傷口癒合。如果傷口一直處於發炎狀態，就無法進入癒合再生，因此在傷口初期就進行外泌體介入，除了能幫助傷口儘快結束免疫反應，進入修復再生時期，也能引導周圍組織再生，如果傷口深及真皮層時，還能促進血管增生，幫助傷口復原。

為確認外泌體對傷口的作用，星誠細胞生醫以常見的皮秒雷射手術進行了小規模的測試。如果在蜂巢透鏡的模式下施打皮秒雷射，皮膚真皮層會產生微觀空泡，這些微小損傷區域會啟動皮膚修復機制，促使纖維細胞增生，並促進膠原蛋白與彈性蛋白的生成，進而改善細紋、毛孔粗大和膚質不均等問題。蜂巢透鏡在不影響角質層完整性的前提下，可透過光機械震波效應來破壞表皮結構，進而增強皮膚對外來物質的吸收能力，也藉此增強外泌體的經皮吸收作用。

受試者經過皮秒雷射手術後，一邊塗抹外泌體，另一邊則無，經過20分鐘與60分鐘後，利用玩美系列app進行測試。玩美系列app是結合人工智能與擴增實境技術的手機軟體，該軟體對比VISIA肌膚檢測儀的數據，進行大數據分析後，讓使用者可透過手機照相，就能初步偵測皮膚狀況。星誠細胞生醫使用專利間質幹細胞培養技術，採用3A.GPT全自動化製程，確保每毫升含有超過2000億顆外泌體，達到穩定的高濃度與高純度品質。除了考慮細胞培養製程，在挑選外泌體時，也建議選擇具公正第三方大型檢驗認證的公司，星誠細胞生醫擁有台大醫院醫學研究部、台美檢驗、圖爾思生技等檢驗認證，並與雙和醫院、台中榮民總醫院合作，累積臨床數據。

防止皮膚老化

皮膚老化會導致皺紋、細紋、下垂和色素沉澱，是人們老化最明顯的特徵，人們想盡各種方法就是要避免皮膚衰老。外泌體目前已經證實可以幫助膠原蛋白再生，而膠原蛋白流失正是皮膚產生皺紋與細紋的主因，透過促進膠原蛋白增生，就能有效減少細紋，也能增加皮膚彈性。除此之外，外泌體可以調控細胞作用，抑制黑色素細胞分泌黑色素，也就能減緩色素沉澱。發炎反應也會促使黑色素的分泌，而外泌體能對抗發炎，減輕皮膚的發炎反應，也能減少黑色素的沉澱。

外泌體也被發現可以抗氧化，而體內的氧化壓力是老化的因素之一，如果可以增加皮膚的抗氧化能力，自然也能防止皮膚老化，同時也有可能讓身體因氧化壓力下降，提升整體活力與精神狀態。

治療落髮的新希望

除了皮膚老化，落髮是另一個困擾現代人的問題，而外泌體在這方面，已經有了初步的研究成果。

人體毛髮有一定的生長規律，可以大致區分為生長期、衰退期與休止期。生長期是毛髮生長的高峰，毛髮生長迅速，而且不易拔落；當毛髮進入衰退期時，就會開始脫落，等到休止期時，毛囊會暫時不生長毛髮。在正常狀況下，大約有85-90% 的頭皮毛髮處於生長期、1-2%處於衰退期、10-15%處於休止期。在分子研究中發現，Wnt/β-catenin訊息路徑受到抑制會造成落髮，而外泌體可活化這條訊息路徑，讓毛囊活化，促使毛髮生長。在動物實驗則發現，給予外泌體有助於改善老鼠的落髮，促使毛髮增生。

2023年，在《美容皮膚學期刊》（Journal of Cosmetic Dermatology）發表的一項小規模測試研究，針對39位雄性禿患者以外泌體塗抹，結果這些受試者的頭髮密度與厚度都明顯增加。雖然目前關於落髮的研究還在進行中，相信不久的將來，外泌體可能是治療落髮的另外一種選擇。（整理／林又旻）

科學繪圖／江勻楷

【本文以介紹醫療新知與衛教宣導為目的，療程效果與方式等，需以醫師親自說明為準。】

【醫師解惑】

疑惑1：糖尿病傷口也能用外泌體介入治療嗎？

糖尿病患經常因為傷口無法癒合，導致蜂窩性組織炎，嚴重時可能需要截肢，甚至死亡。由於外泌體在傷口治療上已有一定成效，因此研究者試圖使用外泌體對糖尿病患的傷口進行治療。結果發現，外泌體可影響傷口附近的巨噬細胞，進而影響傷口狀況。

巨噬細胞可以區分為M1與M2型態，當巨噬細胞處於M1時，會呼喚更多的免疫細胞與發炎因子，讓傷口持續發炎；一旦巨噬細胞轉換成M2型態後，反而會促使傷口癒合，而外泌體可以幫助傷口附近的巨噬細胞轉換成M2型態，就有機會幫助傷口復原。

目前在國外已有許多利用外泌體治療糖尿病傷口的研究進行中，雖然目前大多處於動物實驗階段，但現階段所展現的效果，讓人寄予厚望。

疑惑2：植物外泌體對皮膚也有作用嗎？

嚴格來說，植物的外泌體並不能稱為外泌體，而是植物類外泌體顆粒（plant-derived exosome-like nanoparticles，簡稱PELNs）。因為植物有細胞壁，所以相關的機制跟生物體內的外泌體作用不同，並不能以外泌體來稱呼。

雖然PELNs與動物外泌體在大小與結構上相似，且有跨物種影響的潛力，但兩者的分子組成與作用機制仍有所不同。

研究發現，PELNs含有豐富的植物miRNA、蛋白質、脂質與多醣，可透過不同的路徑，產生生物活性效應。

疑惑3：塗抹外泌體真的能被身體吸收嗎？

根據現行法規，外泌體僅能外用，無法施打於人體中。但透過塗抹的外泌體真的有用嗎？首先要知道，經皮給藥目前醫學界常用的方法，優點是容易使用、減少副作用，並且病患容易執行。但是在經皮給藥過程中，藥物需要穿透表皮屏障並被皮膚吸收，從皮膚表面向內層，藥物濃度自然會逐步減少。

有些學者認為，外泌體屬於小分子，直徑介於30至150奈米之間，能夠穿透皮膚屏障，作用於皮膚深層；但是也有學者懷疑，外泌體的作用深度會受到角質層和緊密連接結構而有所限制。

在臨床上，運用不同技術可增強外泌體經皮吸收，像是傷口、皮膚老化、除皺、美白等，外泌體有機會透過塗抹來改善皮膚狀況，特別是在傷口上，因為傷口並沒有表皮屏障，外泌體自然能夠直接作用於其中，改善傷口的微環境，有效協助傷口治療。

攝影／翁挺耀

・ 醫 師 小 檔 案 ・ 翁子玉 衛福部雙和醫院皮膚科總醫師 臺北醫學大學醫學院學士、臺灣大學生物科技管理碩士，曾任衛福部雙和醫院皮膚科暨醫學美容中心專任主治醫師，專長為皮膚雷射、皮膚保養品諮詢、落髮疾病、皮膚外科。

星誠細胞生醫公司

本單元獲星誠細胞生醫公司贊助。由《科學人》團隊獨立採訪撰稿。

（本文出自2025.02.26《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）