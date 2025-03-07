閱讀數學／制定曆法的數學家（二）

上週講到1582年克拉烏維斯協助教會完成了曆法制定。當時羅馬天主教會受到巨大的挑戰，有許多新教在各地受到推崇，不同教派彼此爭辯教義。對聖經的詮釋或許可以各說各話，但曆法完全沒辦法，其他教派如果選擇接受了新曆法，就是間接承認了教宗的威權。換句話說，新曆法既是科學的成就，也是為天主教會替世界制定真理、秩序的勝利。

你可以想像作為虔誠的教徒，克拉維烏斯會有多麼開心。他徹底實現他的理想，用數學研究上帝創造的大自然，再用研究後的真相，讓人們更加信仰上帝、信仰他的教會。但，在這近似完美的一切中，隱藏著一道關鍵的問題，那就是教會的宇宙信仰是「地心說」，地球是宇宙中心，太陽與所有星體都是繞著地球運行。

作為教會數學家，克拉維烏斯當然是地心說的支持者。儘管以結果來說，他成功在錯誤的天體模型下，制定出精確的新曆法，但相信在那過程中，身為天文學家的他一定不僅一次產生過疑惑：太陽，真的繞著地球轉動嗎？

▍與伽利略相遇

新曆法頒布後的5年，一位年輕學者從佛羅倫斯前往羅馬，特地拜訪了克拉維烏斯。他是克拉維烏斯的忠實讀者，對他在天文上的學術成就無比敬重——這位年輕學者就是伽利略。之後，兩人時常通信交流，直到1610年，天主教會收到伽利略的新書《星際信使》，裡面記載著木星衛星的觀測紀錄。這下可好，有衛星繞著木星轉，難道地球不是宇宙的中心？

這項觀測結果撼動了地心說，天主教會一陣譁然，決定請出克拉維烏斯來審核。克拉維烏斯一開始抱持懷疑的態度，但經過嚴謹的審查後，他認同了伽利略的說法。隔年，伽利略親自造訪羅馬，和克拉維烏斯討論他的研究成果；再過了一年，克拉維烏斯過世。又過了21年漫長的爭辯，伽利略最終因為支持地動說，被天主教會軟禁。

（未完待續）