開箱你的英文素養力／用蜘蛛絲彈奏音樂 探索蜘蛛的振動世界
剛過完萬聖節，街上還能看到各式各樣的節慶裝飾，巫婆、鬼怪和蜘蛛網的佈置，讓人感受到濃厚的節日氣氛。這些裝飾不僅增添了萬聖節的神秘感，也讓我們想起了自然界的蜘蛛網為蜘蛛所帶來的功能。除了捕獵昆蟲及防禦自身之外，蜘蛛由於視力不佳，還能透過蜘蛛網的振動來感知周圍的環境，並與其他蜘蛛進行交流。
一群美國科學家針對蜘蛛網的特殊功能展開了有趣的研究，他們發明了一種樂器，能將蜘蛛網的振動轉化為可聆聽的音樂。這項研究不僅是音樂的創作，還可能幫助我們更深入理解蜘蛛的行為，甚至探索與它們溝通的可能性。
這次，Coach Jeff和Yvonne老師帶著同學們一同閱讀「Scientists Strum Spider Strings」這篇文章，同學們也可以先進行下列的文章閱讀，再進行閱讀測驗，測試一下自己的閱讀素養能力。
答案都寫上了，點開影片聽聽Coach Jeff的文章解說！
另外對於這篇閱讀文章，Yvonne老師也分享了閱讀測驗的解題技巧、關鍵字分析及文法的延伸練習，請點選影片觀看！
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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語3上(108新綱)適用113學年
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