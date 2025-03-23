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寫作教室／114學測國寫「52赫茲鯨魚」：孤獨是成長的起點

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
示意圖／Ingimage
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今年學測國寫情意考題「關於52赫茲，我想說的是……」主打「借物抒情」，甚至「借物言志」，引文中需要特別注意「別的鯨魚聽不到他的聲音，也聽不懂他的意思」這句話，顯示52赫茲鯨魚的特殊並不為同伴所接受，始終在自己的海域中獨吟。

進一步說明，52赫茲鯨魚或許不理解自己的獨特性，在屢遭挫敗的同時，無力欣賞自己的獨樹一幟，只能在孤獨深海徘徊。題幹最後捻出「每一個我們所講述的動物故事，其實說的都是我們自己的故事」，正是用來提示學生們，唯有理解自己的特殊性（儘管這個特殊並不為人所理解與接納）也應該自我憐惜與肯定，才能在荊棘中開出芬芳。

人生很長，孤獨如常。每一篇佳作都來自「自我故事」的蛻變，有些可能是涅槃重生，但更多是「為人不解」的日常。孟子「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的孤獨而歌，又有多少人能夠達到呢？

我們可以在破題起始，將鯨魚與自身做連結，帶出自己的「孤獨日常」，可能是堅持某種不為父母接受的才藝，抑或聽不懂同學的嘻笑日常，更甚是反抗現下某個制度的憤怒……。有這些難以完整言喻的孤獨，我們才能更完整的生而為人，才能更努力為某個目標而奮鬥，成長自然跟隨。

為文切記，需「反面入題」，才能在衝突、孤獨、挫敗中，叩問生命本質，並且在自我質疑與自我學習中，習得些微因成長而生的議題。正如一尾52赫茲的鯨魚，因著與同伴格格不入，才能在孤獨的海域中，欣賞自己與眾不同的特質，「因歌而孤獨」，最終「因孤獨而歌」，精彩而獨一。

作文 孤獨 學測 寫作教室 考題 鯨魚

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