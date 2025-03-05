好讀周報／山上滑雪為何易曬傷？ 與這款「反射率超高」的雪有關

文／陳韻涵輯

在山上滑雪特別容易曬傷，除了海拔高而離太陽稍微近一些，主因其實是落下不久的新鮮粉雪（powder）反射率極高。

美國公共電視網報導，滑雪者所在的位置，每上升1.6公里，會離太陽更近百萬分之一，這種高度變化的影響微乎其微且可忽略。

若以美國科羅拉多州銅山的韋爾滑雪度假村山頂為例，考量地球軌道是橢圓而非圓形，地球1月初與太陽的距離比年平均靠近約1.7%，人們在雪場山頂曬到的陽光，會比全年平均多約3.3%。

地面高度改變對於陽光曝曬的差異少到可以忽略，但每上升1.6公里代表大氣更稀薄，能夠阻擋紫外線輻射並降低曬傷風險的粒子更少。

科羅拉多州立大學雪文科學家法斯納赫特（Steven Fassnacht）不只研究雪，也是一名狂熱的滑雪愛好者。他指出，滑雪者在雪地上容易曬傷的原因，與滑雪者酷愛的粉雪息息相關，尤其是在天氣晴朗的大藍天。

粉雪形成於低溫、低濕環境，質地輕盈如羽毛，含水量僅約4%至7%。由於未經壓雪機碾壓而不易結塊，並具有極高的太陽光反射率，提高滑雪者的曬傷風險。滑在粉雪上會有懸空的飄浮感，廣受眾多滑雪者青睞。

當人身處雪地，皮膚會接觸雪反射回來的大量太陽輻射，而反射的輻射量稱作「反射率」。新鮮粉雪的反射率接近95%，這表示粉雪幾乎反射了所有照到它的太陽輻射。

新雪的反射率高於舊雪，因舊雪可能吸附雜質或水分而降低光澤度。此外，新雪的冰晶擁有較多反射表面，但隨著時間推移，冰晶變圓，其能反射的光線減少，導致反射率下降。

新降下的雪花冰晶有許多表面反射陽光。（圖／美國公共電視網）

中央氣象署數位科普網介紹，雪是冰晶的產物，白雪降落時不會以單一型態出現，多以平面六角形、星狀或枝狀型態出現。雪落下時會受到空氣阻力影響，而以飄落的方式慢慢下降。若在較潮濕環境，冰晶會黏附在一起，變成較大的雪花。

很多人都希望在「藍鳥日」（bluebird day）滑雪，意指大雪過後，天氣晴朗、陽光充足、雪質鬆軟的雪況與天氣。藍鳥日雖是滑雪者的理想天氣，卻也提高曬傷的風險，主因是陽光充足，加上新雪反射率高，使紫外線曝曬量大幅增加。

雲層會阻擋陽光，若是陰天則只有約33%的太陽輻射會到達地表。

滑雪者在山上的位置也會影響曬傷的風險。山頂的降雪量比山麓多，雪多融得慢，陽光反射率也較高。

此外，山體的坡度與坡面方向會影響日照強度。例如，在北半球的2月，太陽在天空中的位置偏南，因此北向山坡接收到的日照較少，氣溫更低，積雪融化速度更慢，這也是北半球滑雪勝地的許多雪道都朝北的原因。

●閱報祕書／壓實成雪塊 亂雪觸感不一 水分含量高 融雪類似冰沙

「雪癮」網站介紹，除了粉雪之外，雪場上的雪況還分成以下幾種。

●亂雪（crud）：當許多人滑過粉雪，部分雪被壓實變成雪塊或堆積凸起，這類觸感不一的表面就稱作亂雪。

亂雪。（圖／雪癮）

●硬殼雪（crust）：落地的雪經過陽光曝曬和風吹融化，冷空氣使其重新凝固而形成一層硬的外殼。有些硬殼雪可用雪板或雪杖戳破，裡頭是柔軟的粉雪，稱作可破硬殼雪（breakable crust），但也有可能因為反覆融化、凝固而形成堅硬的雪球。

硬殼雪。（圖／雪癮）

●硬雪（hard packed）：硬雪是指新雪落下後，經太陽曝曬融化、被許多人滑過，在夜間冷卻又被履帶式雪道整理車壓平的雪。

硬雪。（圖／雪癮）

●雪泥（slush）：水分含量高的融雪，類似冰沙，通常出現在天氣更熱的雪季尾聲，雪泥再融化就會形成讓雪板難以滑動的「濕雪」（sticky snow）。

法斯納赫特表示，如果硬殼雪上只有2.54公分的粉雪，其反射率不會比及膝的粉雪來得高，且淺層積雪的反射率較低。

●新模式／想滑野雪 徒步上山 響應環保 健身挑戰

日本北海道2月初降下暴雪，留壽都滑雪場的纜車因惡劣天氣考量減班運行，只見全副武裝的人們拿著單板、雙板與雪杖徒步上山。然而，美國的滑雪度假村早已流行徒步上山的滑雪模式，不僅響應環保減碳、健身挑戰，且辛苦攀上峰頂再飆速滑下的快感與成就感在心靈層面彷彿有加乘效果。

美國有線電視新聞網報導，美國雪場近年流行「earning your turns」，指滑雪者不搭纜車等電動機械工具，僅靠一己之力徒步上山（uphill skiing），藉此鍛鍊肌耐力。資深滑雪玩家不喜歡壓實的既定雪道，徒步上山的方式可探索雪道外的粉雪或野雪，避開擁擠人潮，甚至找到沒人滑過的乾淨地形，留下專屬自己的一道印記。

不過，在雪地裡揹著滑雪裝備徒步上山，需要特殊的固定器和雪靴，搭配「雪攀皮」（skins），這是一種合成纖維製成的表層，貼在雪板底部以增加抓地力。

美國國家滑雪協會（NSAA）統計，全美允許徒步上坡的雪場在過去十年來增加約33%，這裡的徒步上坡包括徒步上坡後滑雪下坡，或在指定時間內依指定路線徒步來回的形式。

NSAA代表全美300多個高山滑雪度假村與雪場業者，過往季末報告顯示，65%的NSAA度假村在2023-24年雪季，至少允許遊客以某種形式上坡，比十年前2013-14年雪季時（33%）增加近一倍。

徒步攀登的時間、路線和費用會因為各個滑雪勝地或度假村而異，考量人員安全，通常會在雪場開放時間以外。