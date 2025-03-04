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好讀周報／減輕家庭負擔 英教育部試辦小學生免費早餐、課前照護

聯合報／ 好讀周報
早餐示意圖。圖／Ingimage
早餐示意圖。圖／Ingimage

文／陳韻涵輯

新聞故事：英國教育部上月底宣布一項旨在提升小學生福祉的免費早餐計畫，4月起將在全英國逾750所小學試行，其中包括倫敦地區的80所學校，估計18萬名學生受惠，並將為家長省下每年約450英鎊（約合台幣1.86萬元）的餐費支出。

英國媒體與教育部官網公告指出，今年4月起，政府指定的750所小學將提供免費早餐和30分鐘的課前照顧服務，家長可以提前送孩子到學校。這項新政策不僅減輕許多家庭的經濟負擔，也希望學生吃飽、有精神，提高專注力和學業表現。

首波試辦學校的成效將作為英國政府未來全面實施相關計畫的參考依據，教育大臣方佩芝（Bridget Phillipson）指出：「免費早餐政策是我們推出『變革計畫』（Plan for Change）的核心，希望縮小不同家庭的社會、經濟和文化差異。免費早餐可以改善學生的生活，餵飽學生飢腸轆轆的身心，每天早上都有充足的學習能量。」

英國首都倫敦內的80所小學被納入免費早餐計畫，政府聲明指出，學生吃早餐可以降低學習障礙風險。多項研究證實，學習障礙會對學生的行為、出席率和學業成績造成持續性的影響。

慈善機構「神奇早餐」（Magic Breakfast）指出，為小學生提供免費、多元的課前早餐俱樂部（breakfast club），可以提高小學一、二年級（Key Stage 1）學生的閱讀、數學和寫作的學習成效。

英國教育部鼓勵各校提供兼具健康與營養的多樣化早餐，例如小麥餅乾、麥片粥、新鮮水果和優格。除了提供免費早餐，首波指定學校也會利用既有環境與資源，舉辦藝術、手工藝、拼圖、閱讀等活動，擴大課前照顧活動的豐富性與樂趣。

免費早餐計畫不僅限於大城市，同時照顧地方社區的需求。英國西北部有105所學校被列入該計畫試行名單，其中31所學校位於曼徹斯特地區。

曼徹斯特西北部的基斯利西部（Kearsley West）小學校長賈姬‧費頓（Jackie Fitton）表示：「我們很高興被選為試辦學校，政府挹注資金可謂及時雨，確保我們能夠在膳食和教育方面幫助學生，免費早餐對學生的福祉產生重大影響，確保學生有精力上課、學習課堂知識並與同學互動。」

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