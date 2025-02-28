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閱讀數學／制定曆法的數學家（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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有一段時期，天主教會箝制了某些科學言論如地心說、無限小等概念。當時的科學家像伽利略，提出科學真理的下場可能就是被要求收回言論、道歉、軟禁。但，教會內部的科學家又是怎麼想的呢？

教會是一群人的集合，雖然大家都虔誠信仰，可各自終究是獨立的個體。倘若是一位精通數學的信徒，他又會怎麼看待伽利略與地心說呢？不需要憑空想像，這個人真實存在，那就是被譽為16世紀的歐幾里德——克拉維烏斯（Christopher Clavius），他既是數學家、天文學家與信徒。

現今我們使用的曆法之所以能誕生，他可以說是最大的功臣。對克拉維烏斯來說，他學習數學是為了研究大自然；研究大自然，則是為了理解上帝如何創造萬物。聽起來有沒有跟伽利略很類似？的確，他們兩人相差26歲，命運與科學的齒輪，也將他們緊緊連結在一起。

▍曆法的貢獻

1582年10月，天主教會公布了格里曆，也就是我們現今所使用的曆法。在那之前只有4年一次的閏年制度，1年平均是365天又6小時，跟真實的1年相差了11分鐘。看起來差異不大，可累積上千年，就產生了好幾天的誤差，影響了農耕，也影響到聖人紀念日，因此一定要修改。這是一件極其巨大的工程，牽涉到宗教、天文觀測、與大量縝密的數學計算，所以儘管人們早在13世紀就意識到，可卻一直等到1582年才完成改革。

站在改革中心的，就是克拉維烏斯。克拉維烏斯是改革委員會的技術顧問，接受來自各地的改革提案，進行嚴密的計算、檢查，同時把這些結果深入淺出地解釋給不懂數理的天主教會同事。新曆法公布後，他更是長期在第一線宣揚、辯護。天主教會對新曆法則有著極高的期待，因為它不僅還給人們生活秩序，更有著重要的宗教意義：只有教宗，才是時間的主宰。

（未完待續）

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賴以威（數感實驗室）

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