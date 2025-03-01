科學人／心動對象1個行為瞬間冷掉？ 研究揭示「蛙化」從何而來

你是否曾經有過這樣的經驗？和抱有好感的對象相處後，卻因為對方的笑聲、說話方式等因素讓你感到煩躁，甚至可能是無法說明的原因，而突然對於對方感到反感。這種對他人的感覺急轉直下並不罕見，而且是無關乎性別或涉及戀愛關係，都可能會產生。英文稱這樣的感覺為「the ick」，我們更熟悉的是「蛙化」。

美國阿蘇薩太平洋大學的三位心理學家：科里森（Brian Collisson）、桑德斯（Eliana Saunders）和尹（Chloe Yin）在學術期刊《人格與個別差異》（Personality and Individual Differences）發表了一篇論文，便關於蛙化的研究和相關實驗。

研究人員指出，覺得他人蛙化可能來自觸發內心的深層恐懼。例如，當伴侶直接把冰箱冷凍的食物拿出來吃，可能會激發對方潛意識中，認為「對食物安全毫無概念」 的人同居的恐懼，進而聯想到，對方可能會把自己及未來的孩子置於危險之中。

為了驗證這種心理機制，研究團隊招募了 125 名曾在戀愛關係中感受到對方蛙化的成年人，請他們觀看短影片中人們的行為，並回報自己是否產生了反感。

研究結果顯示，女性比男性更容易產生反感，且在日常生活中也更常發生；此外，對「噁心」（disgust）較為敏銳的人，更容易產生反感且發生的頻率也較高。

研究人員進一步分析數據後，發現某些人可能有較高的 「拒絕門檻」（rejection threshold），這讓他們更易察覺，並排斥潛在的戀愛對象。此外，研究還發現自戀傾向與反感間的相關性——自戀傾向較高的人更常把某些特質視為缺陷，進而產生反感。

研究團隊總結認為，反感可能是一種心理機制，幫助人們篩選出與自己不匹配的伴侶。但如果過度依賴這種機制，會變得過於挑剔，甚至影響自己找到適合的伴侶。

（本文出自2025.02.21《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）