新聞中的公民與社會／拜天公有禁忌 是屬於何種社會規範？

一、時事掃描

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意 今年大年初九是2月6日，依照民俗信仰要拜天公，祭祀時間可從5日深夜11時起至隔天（6日）清晨7時都可，命理師楊登嵙說，祭祀時有禁忌需留意，包括祭祀前要齋戒沐浴、祭品不可有葷食、燒金的金紙需用天公金等等。【2025/2/5聯合報】

二、命題趨勢

社會規範是人類生活的產物，而宗教信仰透過社會化過程，對信徒形成內在控制，讓信徒將教義或禁忌等內化，作為待人接物的準則。此新聞之命題關鍵詞：天公生、宗教禁忌、社會控制（外在控制、內在控制）。

三、牛刀小試

農曆大年初九是天公生，也就是玉皇大帝的誕辰，最佳祭拜時間從初八晚上23點持續到初九早上6點。因此在正月初八晚上23點時，各地天公廟湧進大量信徒祝賀玉皇大帝生日，並祈求玉皇大帝賜福新的一年。國內命理專家整理出初九天公生的8個禁忌，提供給前往天公廟祭拜的信徒參考。此禁忌主要是發揮社會規範的哪一種功能？

(A)解決衝突，以維持社會秩序

(B)增進溝通，以促使社會和諧

(C)促進合作，以帶動社會進步

(D)形成社會控制，防成員脫軌

答案：D

解析：透過宗教禁忌，對信徒行為進行指導、約束和制裁，藉以防範信徒行為脫軌，形成社會控制，宗教通常屬於非正式外在控制、內在控制。

四、歷屆試題

閩南語歌曲〈青蚵嫂〉描述養蚵、賣蚵的婦女心聲，歌詞寫道：「別人的阿君仔（丈夫）是住『西洋樓』，阮的阿君仔是睏『土跤兜』（地板），運命好歹是無計較，若有認真是會出頭」。過往人們認為這段歌曲一方面反映出牡蠣產業風險高，收入不穩定，另方面也透露出傳統女性的命運取決於所嫁對象。但晚近有學者訪談當年青蚵嫂，發現她們既覺得命運寄託於婚姻，同時也肯定自己剝蚵本事佳、多少改善生活，學者主張這意味女性能在傳統體制下發揮主體性、創造希望。該學者的主張最能凸顯社會規範的何種特性與作用？(2024學測)

(A)會影響個人的自我認同，也決定資源分配

(B)會因不同時空背景，形成各不相同的內涵

(C)雖具穩定性，但受到挑戰時也會有所轉變

(D)會框限個人追求，但並無法杜絕突破空間

答案：D