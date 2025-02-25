圖表看時事／德大選基民黨重回最大黨！圖解新國會、執政聯盟可能組合

德國大選結果出爐，相隔三年多，保守派的基民黨（CDU／CSU）重新成為最大黨，該黨推派的總理候選人梅爾茨有機會坐上總理寶座。由於基民黨未單獨過半，梅爾茨會自廿四日起開始籌組聯合政府，外媒預期將費時數月。

德國目前執政的社民黨（SPD）在本次大選中慘敗，得票率創新低。特斯拉執行長馬斯克力挺的極右翼德國另類選擇黨（AfD）獲創黨以來最佳成績，首次成為第二大黨，德國之聲直指該黨是此次大選最大贏家。

德國廿三日舉行國會下議院聯邦議院大選，台灣時間廿四日完成計票。梅爾茨在選情之夜確定基民黨勝選後對支持者表示，接下來的首要之務是盡快重建一個可行、有望成功的德國政府，「我深知（肩負的）責任，也深知橫亙在我們前方的千頭萬緒；我會以最大的敬意來處理，而我知道這並非易事」。

梅爾茨挺烏克蘭

廿四日也是俄烏戰爭三周年，梅爾茨當天在社群媒體Ｘ發文重申支持烏克蘭。他寫道，「歐洲堅定不移地跟烏克蘭站在一起」，此時此刻更確信「我們必須讓烏克蘭處於一個（具備）實力的地位；為了實現正義的和平，烏克蘭須是和談（不可或缺的）一部分」。

基民黨得票率共百分之廿八點五，共獲二百○八席；另類選擇黨百分之廿點八、一百五十二席；現任總理蕭茲的社民黨百分之十六點四、一百廿席；綠黨百分之十一點六、八十五席；左派黨百分之八點八、六十四席。

儘管梅爾茨說希望在四月廿日復活節假期前組成聯合政府，另類選擇黨黨魁魏德爾也說願與基民黨談判，但梅爾茨已表明排除跟另類選擇黨合作。

除了基民黨，德國主流政黨此前皆紛紛表態拒絕與另類選擇黨組執政聯盟。若基民黨和中間偏左的社民黨合作，兩黨共三百廿八席，就能在總席次六百卅的聯邦議院過半並取得執政權，梅爾茨也就無需尋求綠黨的支持。

社民黨批「迷你川普」

由於選情激烈，各黨都曾以相互攻訐的方式來凸顯政策差異，因此梅爾茨接下來將面臨混亂又艱難的談判。例如他在選前一天的廿二日造勢活動聲稱，基民黨將再度為大多數民眾制定政策，「替那些能理性思考、頭腦清醒的大多數人；而非世上那些綠色及左翼的瘋子」。社民黨秘書長米爾施反批梅爾茨是言論低俗、煽動的「迷你川普」。