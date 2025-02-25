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國際小學堂／斷聯效應 加里寧格勒成電力孤島

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

俄國的歐洲飛地「加里寧格勒」在二戰結束前是德國領土，前蘇聯一九四五年兼併該地後改為現名，用以紀念革命家加里寧。過去，該地和波海三國一樣連接俄國掌控的電網，但三國九日和俄國斷聯後，加里寧格勒的電網宛如與外隔絕的孤島。

沒跨境電流 供電只能靠自己

加里寧格勒夾在立陶宛和波蘭之間，曾是蘇聯在波海的重要堡壘，目前部署有可搭載核武的「伊斯坎德」飛彈，也是俄國大部分波海艦隊的所在地。俄國二○二二年全面和烏克蘭開戰後，歐盟就開始限制加里寧格勒的陸路進出。俄國克里姆林宮對此回應，該地永遠會是俄國在波海的前哨站。

但波海三國二月上旬改與歐盟電網同步，一併帶著未毗連俄國本土的加里寧格勒和俄國電網斷聯，歐洲媒體「歐洲動態」報導，該飛地面臨電網孤立。

隨著波海三國七日至九日進行電網轉換，立陶宛國營輸電系統營運商Litgrid此前已說，波海國家與歐陸電網同步後，加里寧格勒將以「島嶼模式」運作。這意味當地電網沒有與外界連接。這類網絡的營運將更具挑戰，因為無法仰賴跨境電流來平衡電力供需變化。

德國能源研究機構亥姆霍茲的項目主管尼斯說，俄國一直不樂見這項電網轉換，並指莫斯科已使用多種策略來擾亂斷聯過程，包括網路攻擊和有關電價上漲的相關假訊息作戰。

俄預先砸錢 興建燃氣發電廠

波蘭智庫「能源論壇」歐洲項目的專家雅庫比克（Maciej Jakubik）說，俄國可能聲稱加里寧格勒將因此陷入險境，但這次斷聯雖然造成當地電網孤立，此情況早有預期且經過十年以上討論，自從二○一九年以來已進行過相關測試，也取得成功。

Litgrid向「歐洲動態」證實，加里寧格勒「好一段時間」以來，每年測試其自主運作穩定電網的能力。尼斯說，該地其實並未處於風險，並指出當地有一座燃煤、三座天然氣發電廠，其天然氣供給也可透過三種不同管道來取得，確保發電用天然氣。

克宮說，已採取所有必要措施，確保加里寧格勒的電力系統不中斷且運作可靠，包括在該地建造幾座天然氣發電廠。路透報導，波海國家自從二○一八年已砸重本升級其電網以做準備，莫斯科也在加里寧格勒打造幾座燃氣發電廠，已斥資約十億美元。

三國 尼斯 波蘭

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