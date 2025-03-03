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寫作教室／用辯論技巧寫論說文 起承轉合4招讓文章更吸睛

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 蔡明萱／撰寫
示意圖／ingimage
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想必大家或多或少都經歷過辯論比賽，或者看過辯論性節目。辯論是一種強調邏輯與思維敏捷的活動，它要求參賽者在有限的時間內清晰表達觀點，並用有力的證據來支持這些觀點。辯論技巧不僅能幫助我們在口頭表達中獲得優勢，還能有效地應用於寫作中，特別是在寫論說文時，讓文章更具邏輯性和凝聚力。以下分享如何運用辯論的技巧來寫論說文，讓你的文章更加引人注目。

①明確表達立場

在辯論中，選手首先需清楚地表達自己支持的立場。同樣，在寫論說文時，開頭段落應該簡潔明了地說明你的論點。例如，若討論環境保護，可以開頭寫：「環境問題日益嚴重，我們必須立即採取措施保護地球。」這樣的表達能讓讀者迅速了解你的觀點，並為接下來的討論做好準備。

②有力的論據支持觀點

辯論的關鍵在於用有力的論據來支持自己的立場。同樣，寫論說文時，應該用具體的證據來加強論點。有效的論據可以來自數據、研究或專家意見。比如，若支持減少塑料使用，可以引用數據指出每年有大量塑料進入海洋，對生態造成損害。具體的數據能夠讓讀者相信你的觀點是基於事實的。

③預見反駁並反駁對方

在辯論中，選手常常預測對方可能提出的反駁並做出回應。在寫論說文時，也應考慮到可能的反對意見。這能使你的論證更具深度，也能增強文章的說服力。例如，支持減少塑料使用的觀點可能會遭到反駁，認為這會增加成本並影響經濟發展。你可以提前回應，指出減少汙染能夠減少長期環境治理成本，並能推動綠色產業發展。這樣的反駁能讓你的觀點更加完善。

④結尾段強調立場並呼籲行動

在辯論中，結尾段往往是最具感染力的一部分，用來強調論點並給觀眾留下深刻印象。寫論說文時，結尾也應該清楚地重申你的立場，並引導讀者進一步思考或採取行動。例如，你可以在結尾處寫道：「保護環境不僅是政府的責任，每一個人都應該為此付出努力。我們必須從現在開始行動，為未來的世代創造一個更乾淨、更可持續的世界。」

作文 寫作教室 辯論

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