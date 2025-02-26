好讀周報／青少年聽損危機…「降噪耳機」隔絕背景聲 聽覺處理能力恐遲緩

文／陳韻涵輯

專家示警，降噪耳機可能是導致「數位原生Z世代」聽力損傷與神經系統疾病增加的原因；Z世代是指1997年到2012年出生的人，換算即今年13歲到28歲的年輕人。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦25歲少女蘇菲（Sophie）表示，「雖然我聽得見各種聲音，卻無法分辨其來源。我知道這是某個人的聲音，但大腦就是無法快速處理這些資訊。如果身處喧鬧環境，卻不能戴上耳機隔絕噪音，我就會非常焦慮。」

蘇菲被親友提醒經常不專心、恍神、甚至「有點迷糊」後，決定接受聽力檢查，結果發現她的聽力無虞。但相同問題依然存在，她預約聽力專家諮詢並接受澈底檢查後，確診罹患「聽覺處理障礙」。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，「聽覺處理障礙」（Auditory processing disorder，簡稱APD）會讓大腦難以理解聲音、單字、口述指令、重口音或急促的語音內容，無法判斷聲音來源、區分發音相似的字詞（如seventy和seventeen，或是free和three），或在嘈雜環境中聽不懂對方在說什麼。

●降低背景聲 大腦喪失過濾機會

英國聽力學會（British Academy of Audiology，簡稱BAA）副主席克萊爾‧班頓（Claire Benton）表示，長期降低火車聲或汽車喇叭等背景聲音，可能讓大腦「忘記」如何主動過濾這些噪音。

主動降噪耳機先把噪音處理掉，會讓大腦忘記如何主動過濾噪音。(圖／取自網路)

●只聽想聽的 處理能力會變遲緩

班頓表示：「當人們配戴降噪耳機，只聽想聽的聲音，幾乎創造了『與世隔絕的虛假環境』，身體機能不必努力。然而，大腦中那些更複雜且高階的聽覺處理能力，要到青春期尾聲才會真正發展完備。」

班頓解釋，對於那些長期佩戴降噪耳機，並自十多歲便生活在「虛假世界」中的青少年而言，他們處理言語和噪音的能力可能略顯遲緩。

在鄉村農場成長的蘇菲表示，她上大學後搬到倫敦，才發現自己的聽力出現變化，尤其「難以辨識聲音來源」。

蘇菲說：「在教室時，所有對話宛如沒有意義的雜音，我絞盡腦汁想聽清楚卻沒辦法。」

●影響社交圈 難以融入同儕聚會

聽力困擾讓蘇菲極少實際到課堂上課或聽取講座，她偏好線上課程並開啟字幕。APD也影響蘇菲的大學生活，她經常因為受不了噪音而離開餐廳等嘈雜的社交場所，讓她難以融入同儕聚會。

蘇菲告訴醫生，她每天佩戴降噪耳機至少5個小時。不只蘇菲，愈來愈多長時間戴降噪耳機的年輕人出現APD症狀，讓聽力學者推測，降噪耳機等外部因素，可能是APD的成因之一。

●新冠疫情後 吵雜環境讓人煩躁

此外，新冠肺炎疫情之後，人們對於視覺、聽覺的習慣產生變化，不只新產品與技術推陳出新，更關鍵的要素在於長時間的隔離之後，人體對身處吵雜環境感到焦慮、煩躁。

愈來愈多人在戶外也戴著降噪耳機，或在看影片時依賴字幕。市場分析公司「YouGov」的一項調查數據顯示，比起長者，高達61%的18歲到24歲青少年，收看以母語發音的電視節目與電影時，偏好打開母語字幕搭配觀看。

英國國民保健署（NHS）聽力學者表示，近年來降低外部聲音的藍牙耳機蔚為風潮，卻加劇大腦引起的聽力問題。

愈來愈多有APD症狀的年輕人因為聽力問題而被轉介給聽力專家，卻發現他們的聽力很好，實際問題出在神經系統。

●接觸各種聲音 大腦才學會辨識

英國倫敦帝國學院（Imperial College）國民保健署信託基金會（NHS Trust）的成人聽力學臨床主任雷妮‧阿爾梅達（Renee Almeida）強調，讓大腦接觸各種不同聲音很重要，這樣大腦才能學會辨識「重要」和「不重要」的聲音。

APD過往與幼年大腦損傷、耳朵感染或基因缺陷有關，而今APD案例穩定增加，專家將矛頭指向許多青少年和大學生愛用的降噪耳機。

APD目前無有效治療方法，但可透過聽覺訓練提高聽力。英國目前針對APD的治療方法包括在噪音環境下，透過應用程式、麥克風或助聽器，讓患者耳朵和大腦學習如何處理字詞。

●看問題／檢測資源不足 罹病難以發現

就英國而言，國民保健署對APD的醫療照護資源有限。倫敦北部的皇家國家耳鼻喉科和伊士曼醫院（Royal National ENT and Eastman Hospital）是英格蘭唯一提供完整APD評估的健保醫院，該醫院的候診名單已排到9個月之後。醫事人員解釋候診名單難以消化的原因，稱APD檢測的每一項評估最多需要2小時，有時還需要進行認知評估，或與教育心理學者共同會診。

英國目前針對APD的治療方法包括在噪音環境下，透過「Word in Noise」這類應用程式、麥克風或助聽器，讓患者耳朵和大腦學習如何處理字詞。

英國聽力學會（BAA）與代表耳鼻喉外科的英國耳鼻喉科協會（ENT UK）去年對全英國聽力相關學者進行問卷調查，結果4%的聽力學者自認為非常瞭解APD。

NHS統計，因為檢測率低，APD對未成年人的確切影響數量仍未知，而全球範圍的統計顯示，約3%到5%的青少年多少受到APD影響。

由於聽覺處理問題會影響專注力和動作執行能力，因此當幼童出現APD症狀時，有時會被誤診為「注意力不足過動症」（Attention deficit hyperactivity disorder，簡稱ADHD）或自閉症（autism）。

APD和ADHD症狀有相似之處，卻也存在關鍵差異，例如病患可能都對語音指令感到困惑，但如果換成文字指令，APD患者則可俐落執行，但ADHD患者可能依舊一頭霧水。

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