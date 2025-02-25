好讀周報／逾萬學生有閱讀障礙 專家：孩童遇「這些情況」須留意

文╱記者李芯

近年來有學習障礙的學生愈來愈多，根據教育部統計，112學年就有約4.5萬名學障生，其中具閱讀障礙者約占3到4成，換算下來超過13500人。由於閱讀障礙不容易被發現，又有「隱形障礙」之稱，常常被誤解是不愛讀書，而延誤治療期程，影響學習情形，形成惡性循環。

實際上，隨著網路世代興起，常有家長抱怨孩子只看影音不看書，只會發文不會寫作文，希望孩子多看書、看文章，卻發現有注意力不集中的問題，憂心孩子是不是也是閱讀障礙。

對此，特教工作專業人員協會理事金采蓁表示，如孩子在學校寫閱讀測驗時，經常無法理解文章內容而答錯，或是在閱讀課文、一般報導時有困難，都可以留意。若孩子寫出顛倒、鏡像的文字，或是少字、甚至寫不出任何一個字，也可能有閱讀障礙，建議家長可先試著了解孩子的狀況，進一步由醫院診斷，或經心評取得特教資格。

金采蓁舉例，曾遇過一名沒辦法寫字的學生，以「說」作文的方式作答，也能「說」出好的作文，最後國中會考只考了5C，作文卻拿六級分，這就是典型有閱讀、寫字困難的學生。

如果孩子診斷出閱讀障礙，卻沒有特教身分，金采蓁說，可以考慮往職能治療求助，或是在國小、國中階段參加學校的補救教學方案，也能獲得協助。

根據教育部統計，身心障礙學生一路從110學年的12.6萬人，上升至112學年的13.8萬人，其中有學習障礙學生，則從4.1萬人，上升至4.5萬人，身障、學障的學生數雙雙都呈現成長趨勢，其中具「閱讀障礙」的孩子占比最多，約3、4成。

對於學障生數上升，金采蓁分析，可能原因包含台灣的鑑定制度愈來愈完善，導師、家長敏感度提升，且家長願意孩子接受特教服務的比率增加。

台師大特教系教授洪儷瑜表示，依照障礙類型的不同，特教老師會教給孩子不同的閱讀工具與策略。有些人是讀寫字困難，需學習特殊的識字方法；有些人則是認得字，但讀完之後無法理解文章內容，便要學習閱讀理解策略。在升學考試方面，經主辦單位審查需要考場特殊需求者，通常會提供報讀服務，若是寫字困難，則可以透過電腦作答。