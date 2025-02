科學人／兼具剛性和延展性！「奶瓶刷結構」高分子材料如何打破限制

自1839年硫化橡膠發明以來,剛性(stiffness)與延展性(stretchability)難以兼得的經驗,被認為是材料科學中兩項對立的性質。

美國維吉尼亞大學工程與應用科學學院(University of Virginia School of Engineering and Applied Science)的研究團隊,設計了一種「折疊瓶刷高分子網絡」(Foldable Bottlebrush Polymer Networks),首次實現能獨立調控剛性與延展性的材料,為高分子工程學帶來革命性突破。高分子材料越硬,延展性就越差的教條,再也不成立。

這項研究已發表於《科學進展》(Science Advances)。

剛性與延展性不再衝突

剛性與延展性的兩難,困擾了材料科學家兩百年,自固特異發明輪胎後,兩者的權衡就被認為是高分子材料無法克服的天然限制。

這種兩難是由於高分子材料的基本結構是交叉鏈接(crosslinking)。交叉鏈接的數量越多,材料就越硬,但是延展性就越差,也越容易斷裂。減少交叉鏈接的數量,可以增加延展性,但也犧牲了材料的強度。

奶瓶刷結構,刷去材料科學的窠臼

然而,研究團隊發揮創意,打破了這條的魔咒。

突破限制的關鍵來自於改變高分子鍵結的設計,而非只是單純調整交叉鏈接的密度。研究團隊發明了一種像是奶瓶刷的高分子結構,其中包含了兩種鏈接型態。

類似彈簧的主鏈(Backbone),可在受力時折疊或展開。這種設計使材料在伸展時還有一些「餘裕」可以緩衝。主鏈的設計,比傳統聚合物多達40倍的延長能力。

主鏈的周圍,環繞輻射狀排列的側鏈(Side Chains),可在不影響主鏈延伸性的情況下,獨立控制材料的剛性。

這種設計可望成為一種通用的策略,在奶瓶刷的基礎下,不同的化學成份,甚至能做出在低溫下也能保持柔韌的材料,還能夠製造類似活體組織的凝膠!

潛力無限的實用性

這項設計帶來許多應用的可能性,例如堅固又有彈性的心臟支架、靈活又不失支撐性的義肢、能夠貼合人體的電子皮膚或是智能纖維,甚至能增加導電功能成為穿戴式電子產品、添加銀離子製成抗菌醫療用品。當然,要做成情趣用品也是可以。

研究團隊總結:「這項技術為高分子材料的設計提供了無限可能。可以根據不同需求,設計兼具剛性與延展性的材料,並結合各種無機材料,打造全新的功能性複合材料。」

(本文出自2025.02.20《科學人》網站,未經同意禁止轉載。)