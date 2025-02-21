科學人／破解美國小鎮的神祕鬼火傳說 學者：可能是罕見 「地震光」

美國南卡羅來納州的薩默維爾（Summerville）小鎮，長年流傳著一個神秘的鬼火傳說。根據當地人的說法，在夜晚行走於廢棄鐵道時，有時會看到詭異的光點懸浮在空中。這些光點時而閃爍，時而飄動，甚至據說會跟隨行人。

當地的民間故事認為，這些光是「薩默維爾鬼魂」提著燈籠尋找亡夫的靈魂。傳說中，一名男子在鐵軌上工作，某天遭到火車撞擊，身首異處。他的妻子悲痛欲絕，每晚提著燈籠在鐵道旁搜尋他的頭顱，最終成為徘徊於這片土地的幽靈。

這個故事從 1950 年代開始流傳，並隨著時間演變出不同版本。當地人甚至將道路改名為「Light Road」或「Old Light Road」，象徵這個傳奇的靈異現象。

近年來，科學家開始關注這些神秘的鬼火現象，並試圖尋找更合理的解釋。美國地質調查局（USGS）的地震學家 蘇珊·霍夫（Susan Hough） 提出了一種全新的科學假說，認為薩默維爾的鬼火其實與地震有關，並可能是罕見的 「地震光」（Earthquake Lights, EQL） 所導致。

鬼火的地質學解釋

這項研究發表在《地震研究快報》（Seismological Research Letters），她認為這些所謂的鬼火並非靈異現象，而是一種地質現象。他發現，薩默維爾地區的鬼火目擊案例與小型地震的發生時間和地點高度吻合。

根據霍夫的研究，薩默維爾地區的「鬼火」現象至少可以追溯到 1950 年代，而 1959 年和 1960 年當地曾發生過三次規模 3.5 到 4.4 的地震，這些地震可能觸發了地震光現象，並被當地人誤認為是鬼魂的燈籠。

「地震光」是一種在地震發生前後出現的罕見發光現象，通常呈現為懸浮在空中的發光球體、閃爍的光點或亮光流動。它的成因目前尚未完全確定，但主流科學解釋包括以下幾種可能性：

1. 地下氣體釋放與燃燒：

當地震發生或地殼活動增加時，地下的氣體（如 甲烷、氡氣）可能會從斷層釋放出來。根據日本科學家 榎本雄二的研究，一旦這些氣體接觸到氧氣並遇到靜電火花，就可能產生短暫的燃燒，形成懸浮的光點。

2. 鐵道與靜電火花：

在 19 世紀與 20 世紀初，許多鐵路公司更換舊鐵軌時並未將舊軌完全移除，而是將它們堆放在原地。薩默維爾的鬼火常出現在廢棄鐵道附近，霍夫認為，這可能與金屬摩擦產生的靜電火花有關，當地震發生時，鐵軌震動可能導致這些火花點燃氣體，進而產生短暫的光點。

3. 電磁現象與輝光放電：

有些研究認為，當斷層發生擠壓時，地殼內的岩石可能產生電荷分離，形成電磁場，導致局部空氣電離，發出類似極光的發光現象。這種輝光放電通常出現在接近冰點的低溫環境中，而薩默維爾的目擊報告也大多發生在較冷的季節。

「靈異現象」與地震的關聯

除了鬼火現象外，當地居民還報告了其他詭異事件，如車輛無故晃動、房門自動開關、聽到低語聲、動物突然躁動 等。霍夫的研究指出，這些現象與微小地震的影響相符。

1. 車輛晃動：淺層小型地震雖然人類可能感覺不到，但它仍然會對地面物體產生影響，使車輛微微搖晃，營造出「靈異事件」的錯覺。

2. 低語聲：地震造成的震動會產生低頻噪音，可能讓人聽到類似「耳語」的噪音，這與鬼故事中的「耳邊細語」十分相似。

3. 動物異常反應：許多動物對地震前的地殼活動特別敏感，會在地震發生前變得不安，這可能解釋了當地人目擊動物突然躁動的情況。

用科學破解靈異現象

儘管目前的地震光理論仍然缺乏直接實驗證據，霍夫認為這個假說值得進一步研究。例如，可以在鬼火目擊地點設置氣體感測器，檢測地下是否有異常的甲烷或氡氣釋放。此外，還可以利用地震監測設備，確認是否有微小地震發生時伴隨發光現象。

她甚至打趣地說，她已經邀請查爾斯頓學院的地震學家及學生組成「科學捉鬼小隊」，計劃進一步探測這些「鬼魂」的真正來源。

（本文出自2025.02.20《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）