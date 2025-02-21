閱讀數學／諾貝爾物理獎揭開布爾家族的學術傳奇（下）

上週我們介紹了2024年諾貝爾物理獎得主Geoffrey Hinton是學術界鼎鼎有名的布爾家族，曾祖父是一位跨領域的科幻小說家。帶動了一個世代的科幻小說，曾孫則反過來，讓現代科技彷彿從科幻小說中走出來。不過，曾祖父Charles Hinton不姓Boole，Geoffrey Hinton跟喬治布爾的關係要追溯回曾祖母，也就是喬治布爾的大女兒。

回到布爾家族的源頭——喬治與瑪麗這對布爾夫婦。喬治跟瑪麗相差17歲，所以儘管一開始就受到彼此的吸引，但喬治布爾一直不敢跨出那一步，他顧慮自己的年紀，他的經濟狀況也不太好，他總是擔心無法照顧瑪麗。最終，兩人的愛讓他們決定攜手一起面對考驗。

結婚後兩人感情非常好，5位女兒陸續誕生，瑪莉曾說，對她而言那段時光彷彿是一場sunny dream。美好到宛如夏日的一場夢那樣不真實。夢的盡頭，布爾在一場雨中感冒，不到50歲就離開人世。瑪莉當時才32歲，她只能帶著5個女兒回到倫敦，租了間小套房，靠著當圖書館員與家教，扶養一家五口。

或許生活的很拮据，但她依然非常用心教育女兒們。她本身也是一位很傑出的數學教育家，發明了很多視覺化、操作的方法來教孩子。有些課本看到的完全平方法圖解，也是瑪麗布爾所創造。命運讓她跟摯愛只短暫相處了9年，但她卻沒被命運打倒，撫養5位女兒，布爾家族開枝散葉後，更成為剛剛我們說的學術世家，攤開族譜，科學、醫學、數學、科技、核子物理、化學、經濟等各領域都可以看見他們的身影。

「雖然電腦無法思考，但機器現在可以模仿記憶和學習等功能。」

這是諾貝爾物理獎委員會頒獎給Hinton的原因。這份可以模仿的能力，是奠基於外曾曾祖父喬治的布林運算，也是外曾曾祖母瑪麗含辛茹苦的養育。他們兩人的sunny dream雖然很短暫，卻帶給學術界，乃至於全人類的科技發展，巨大深遠的影響。