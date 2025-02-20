國中國文／以史為鏡，可以知興替 淺談二十四史之首——《史記》
《史記》由司馬遷撰，共一百三十卷，記載起自黃帝，訖漢武帝期間的史事。為中國第一部正史，亦為通史之祖（《漢書》記載西漢歷史，為斷代史之祖）。後人更將其與東漢班固的《漢書》、南朝宋范曄的《後漢書》、晉陳壽的《三國志》，合稱為「四史」。
然而《史記》不僅是偉大的史書，也是部文學作品，且影響後世甚鉅。《史記》中也有很多我們熟知的故事、生活中常用的成語俗諺。例如：
秦末項羽與秦軍戰於鉅鹿，項羽為使士卒拚死戰鬥，渡河之後，即將渡船弄沉，釜甑打破，以斷絕士兵後退的念頭。「破釜沉舟」引申為做事果決、義無反顧。典出《史記．項羽本紀》。
戰國時，秦兵圍攻趙國，平原君至楚求救，其門下食客毛遂自薦前往，並說服楚王同意趙楚合縱。「毛遂自薦」比喻自告奮勇，自我推薦。典出《史記．平原君虞卿傳》。
現在就讓我們跟著林伶老師一起來認識《史記》吧！
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