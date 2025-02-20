新聞中的公民與社會／加墨承諾阻芬太尼銷美 川普課25%關稅喊卡

一、時事掃描

加拿大、墨西哥同意防止芬太尼銷美 課徵關稅暫緩30天 美國總統川普對加拿大及墨西哥課徵25%關稅政策，原定4日生效，突然喊停，暫緩實施至少30天，讓北美得以避免一觸即發的貿易戰。白宮同意暫緩實施，是因為加墨兩國領導人同意採取措施，防止鴉片類藥物芬太尼銷往美國。【2025/2/5經濟日報】

二、命題趨勢

2025年1月20日川普就任美國總統，簽署多項行政命令、宣示數項重大政策，包括強化邊境管制、限制出生公民權、取消性別多元、退出巴黎協定、退出WHO、赦免國會騷擾參與者、凍結聯邦招聘、凍結聯邦補助款、加徵關稅、TikTok法案等，引發全球關注。此新聞之命題關鍵詞：關稅、社群平台、總體經濟、毒品、強化邊境。

三、牛刀小試

美國總統川普在truth social發文：「我已經針對從墨西哥和加拿大進口的商品實施25％關稅，並對中國追加10％的關稅。我之所以能透過《國際緊急經濟權力法IEEPA》這樣做，就是因為非法移民與致命毒品(包括芬太尼)已經對我們人民造成嚴重威脅，導致很多美國人因此喪生。身為總統，我必須保護美國人民，我也有責任保障所有人的安全。在競選期間我就曾經承諾要阻止非法移民和毒品大量湧入美國邊境，事實也證明絕大多數美國人都投票支持這項主張。」

隨後簽署總統行政命令，在生效前夕，加拿大總理、墨西哥總統與川普通話後各自在X發文表示，「將部署1萬名軍隊在與美國的邊境，防止毒品走私到美國。」川普隨後再度在truth social發文，表示同意延後一個月再實施對加墨的25％關稅。根據題文。有關此國際事件，可以做出那些適切之解讀？(多選)

(A)美加墨之僵局趨緩，顯示關稅是一種談判策略

(B)美國聯準會可能採取減緩降息或緊縮性貨幣政策

(C)在truth social、X發文，將有助提高社群平台影響力

(D)關稅計畫會對美產生通貨緊縮風險，民眾恐減少外食

(E)加墨軍隊到邊境防止毒品走私，有助提高美國國家安全

答案：ABCE

解析：對進口產品徵收關稅，將讓美國國內物價提高，帶來通貨膨脹之風險；面對外食漲價，消費者會減少外食；美國聯準會對現行的寬鬆貨幣政策，可能會採放慢降息速度，甚至改採緊縮貨幣政策。

四、歷屆試題

1952年，德、法、義、荷、盧、比等六國，成立「歐洲煤鋼共同體」，期間歷經多次更名，1993年更名為「歐洲聯盟」（歐盟）。2004年起，東歐多國才陸續加入歐盟；英國則因國內諸多問題，而於2016年公投決定退出，並就移民、國際貿易、跨國金融等與歐盟進行談判。下列何者最能詮釋英國與歐盟談判的主要目的？(2025學測)

(A)處理英國與全球化發展交織的治理問題

(B)確認英國與歐洲國家建立雙邊自由貿易

(C)保障英國的本土文化不受全球化的衝擊

(D)爭取英國得以繼續適用歐盟的移民政策

答案：A