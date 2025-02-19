日本童書作家村上詩子：書的世界讓我看到光 知道人生不會一直處於低谷

第一次見到村上詩子，可能會被她爽朗的笑容吸引，但原來，小時候的她有一段慘澹的經歷，過得很坎坷，到了成年離開家後，才開始練習怎麼笑。現在的她，臉上總是堆滿笑容，她說：「我童年的時候已經經歷了那麼多的不幸，所以我現在只想開心地過每一天。」

村上詩子是一位日本兒童文學童書作家，作品有著豐富的想像力及幽默感，使得孩子的帶入感強烈，故事又充滿著溫暖與力量，深受兒童喜愛。曾獲日本兒童文學者協會新人獎、廣介童話獎、野間兒童文藝獎，在台灣較知名的作品包含《星期天的教室》系列及《大家的嘆氣圖鑑》。她的創作風格融合觀察與共鳴，使她的作品不僅是兒童讀物，也成為父母理解孩子內心的重要媒介。

為了與台灣書迷近距離互動，村上詩子特地從日本遠道而來，參加2025年台北國際書展活動，到達當天特別接受《未來Family》專訪。村上詩子已出道21年，本人非常親切，笑容可掬，她本身更是愛貓人士，經常在社群曬貓，名片上還印有可愛的貓腳印，非常童趣。第一次來到台灣的她，初訪印象是「氣候很溫暖、城市聞起來很香」。

童年就愛上說故事

村上詩子寫的故事總能精準捕捉孩子們的心聲及「笑點」，這些靈感究竟來自何處？她笑著說，「因為從很年輕時就不斷地投稿短篇故事，有些未能被選上，所以有很多『存貨』。」正式出道後，編輯們的建議讓她理解到自身作品如何改進，開始重新審視舊作、修改補充，得以讓那些「存貨」以全新面貌呈現。

其實，村上詩子並非從小就立志當作家，她提及童年時的創作經歷，分享了一個有趣的故事。在小學三、四年級時，老師要求學生用黏土捏出一隻動物，並以此創作故事。「其他同學都捏出很可愛的動物角色，但我的手很不靈巧，捏出了一隻我覺得很醜的烏龜，所以我寫了一個長相醜陋、交不到朋友的烏龜，遇到一位公主，並成為朋友的故事，而且我還把同學塑造的角色融入其中，讓他們有了參與感。」正是那時，村上詩子第一次感受到講故事的樂趣，也開始認同自己的創作風格。

內容不說教，用「幽默」擄獲孩子的心

創作20餘年，當被問及這段旅程的感想時，村上詩子笑著說：「雖然時代在變，但孩子們的本質並沒有變。」怎麼說呢？她以《星期天的教室》系列為例，這套書籍已陪伴數個世代的孩子成長，即便過去的讀者長大成人，回憶起童年閱讀經驗時，仍會說：「我小時候讀過這本！」即使書中使用的詞彙、流行的事物可能會隨著時代變遷而有所不同，但有趣的地方，不論是現今的孩子跟當年的讀者，反應並無不同。

村上詩子坦言，她並不是真的要透過故事帶給孩子「啟發」或大道理，而是發自內心地創作有趣的故事，單純地把樂趣傳遞給孩子。她回憶道：「幾年前，有個小讀者曾對我說過一句話，讓我印象很深刻。他告訴我：『您的故事不是站在大人的視角來寫的，而是從我們小孩子的角度出發。』聽到這番話，我覺得自己想要傳達的東西真的有傳遞出去。」

從小被繼母虐待、又遇校園霸凌，書的世界讓她感覺不孤單

第一次見到村上詩子，可能會被她爽朗的笑容吸引，但原來，小時候的她有一段慘澹的經歷，過得很坎坷，到了成年離開家後，才開始練習怎麼笑。現在的她，臉上總是堆滿笑容，她說：「我童年的時候已經經歷了那麼多的不幸，所以我現在只想開心地過每一天。」

村上詩子的母親在她很小的時候就過世，父親不在身邊，小學三年級後，幾乎天天被繼母虐打，因為髒兮兮的模樣，到了學校也被排擠。當時的她，在家庭與學校都找不到歸屬感，幸好，圖書館的書籍成了她最忠實的夥伴，陪伴她走過那段孤單的歲月。

書中的世界豐富多彩，讓村上詩子在現實之外擁有了一片自由翱翔的天空，她說：「翻開書本，我就能進入另一個世界，遇到形形色色的人事物，從中獲得慰藉。更讓我意識到，我還是有選擇的，我可以為自己決定方向。」

村上詩子回憶，「小時候我並沒有察覺閱讀對我的影響，但長大後回顧過往，才明白，那些故事在我心裡默默地積累，成為支撐我的精神糧食，如果當時沒有書籍陪伴，我想我長大後可能無法像現在這樣笑著面對生活。」 （相關閱讀：「我只是開玩笑，又沒怎樣」「同學背著我，另設一個群組」中學輔導主任：解決人際衝突，從情緒教育教起）

人生不會一直處在低谷，只要願意跨出第一步就有希望

村上詩子經常受邀到學校參加講座或說故事的活動，目前也有在小學進行閱讀推廣活動，因此有許多機會跟孩子們互動、交流。她觀察到，現在的孩子在人際經營的壓力很明顯比過去大。她曾舉辦一個「感謝的一行詩」比賽，原意是鼓勵孩子用簡短的文字向某個人傳遞感謝之情，結果在投稿作品中，「人際關係讓我感到疲憊」、「當我在人際關係中感到疲憊的時候，某某同學陪伴在我身邊，讓我很開心，謝謝你」這類的內容時不時就會出現。她坦言，這確實是一個不容忽視的問題。

「我認為與人相遇，對某些事情保持好奇心是很重要的。更重要的是，自己也要能夠欣賞、並愛著自己。」正因為村上詩子遭遇過校園霸凌，又透過故事得到救贖，所以她將自身的經歷轉化為作品，希望告訴那些跟她處境相似的孩子：「你不孤單」。「我想讓孩子知道，即使他們身處黑暗，也一定有人願意伸出援手。」

村上詩子希望孩子們不要只是停滯於當前的狀態，而是能夠勇敢的踏出步伐，去認識新的人、探索新世界，「我認為，人生不會一直處於低谷，無論多麼辛苦或痛苦，那些情緒都不會永遠持續下去。當我們遇見某個人，或者對某件事產生興趣，並踏出第一步時，我們就能夠找到新的方向，甚至開闢出屬於自己的道路。」走過童年低潮的村上詩子，說出這段肺腑之言。

讓她感動的是，真的有孩子告訴她，在感到困難或煩惱時，透過閱讀她的書而獲得了慰藉。「聽到這樣的回饋，會讓我覺得，自己持續寫作是有意義的。」村上詩子開心的說。

給創作者的3點寫作心法

村上詩子在小學圖書館的時光，不僅是找到歸屬，也成為她日後開闢創作道路的基石。對於想成為作家的年輕創作者，她認為可掌握以下三個重要的寫作心法：

首先，她強調，「寫作時，即使途中感到挫折，也要先試著寫到最後。」

第二，若在寫作途中遭遇瓶頸，覺得某些情節不對勁，甚至對自己的故事產生懷疑。村上詩子認為，這樣的困惑往往來自於世界觀的矛盾，那就先停下來，並且去讀書。她提及自己曾經在圖書館，把書架上的書依序從頭看到尾，以此學習不同的語言風格及故事節奏。

最後，村上詩子提醒，「不要把不愉快的經歷浪費在社群媒體上，而是當作寶貴的創作題材」，特別的是，她甚至會「主動去接觸自己不擅長相處的人」。她補充說道：「雖然不一定要成為朋友，但不能因為討厭對方就選擇逃避，反而要嘗試與他們建立一些聯繫。因為要塑造與自己完全相反的角色，光靠想像是不夠的。」因此，她刻意與不喜歡的人交流，試圖理解他們的思考方式、行為模式，並觀察自己在互動中的情緒變化。這樣的經驗成為她塑造多元角色的重要素材，讓故事更具層次與真實感。

「寫作的本質，就是將經歷過的點滴轉化為故事，無論是美好的、痛苦的，甚至是不願想起的過去，它們都可以成為創作的養分。」村上詩子微笑著說道。

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文章授權轉載自《未來Family》