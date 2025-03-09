寫作教室／114學測「情意題」怎發揮？ 52赫茲鯨魚下筆「2方向」破題

這幾年，學測情意題著重於考驗同學對他者的同理與推想、自身經驗的召喚能力。從題幹中可知，本文寫作的核心主旨為：「個體的獨特性」、「與周圍有所隔閡的孤獨感」、「尋得知音之可能」，故可從個人特質（個性、興趣、才能）或生命經驗（成長過程中的特殊際遇）出發，藉由52赫茲鯨魚的意象，展開自我探索與反思。

結構布局上，開頭可以有兩種操作的方向。其一，以52赫茲鯨魚的故事作為引子，簡述其特殊性，點出與自身經驗的連結。如：

關於52赫茲，我想說的是……在這個世界上，每個人都有屬於自己的「頻率」。就像那頭唱著獨特音調的鯨魚一樣，我也擁有一個與眾不同的特質——對數字異常敏感的心。

明確提出他人與我的相似性，並於第二段延伸出個人生命經驗。

第二種開頭法，即以動態視覺摹寫來鋪設情境與畫面，形塑氛圍。如：

午後，站在美術教室的角落，畫筆輕輕划過畫布，同學們的畫作充滿明亮活潑的色彩，唯獨我的畫布流淌著如深海般的靛藍與墨色。一艘孤獨的小船隱身在墨色中。如同那隻獨特頻率的鯨魚，唱著只有自己才懂的心靈之歌。

透過情境的比附，具體化的展現出自己與眾不同之處，並作為次段個人經驗的鋪陳。

第二段可著重故事鋪陳，如曾因於某些特質或喜好、行為、價值觀不被他人理解而感到孤獨。除描述事件，亦應針對感受以比喻、摹寫等方式做更具象化的表現，著重細節描寫與反應刻劃，以加深情意的生動性。第三段則可提出引起反思的契機以及思考的歷程，避免突兀的領悟，應有事件或契機引發思考，掌握：

①從「質疑」（不安與疑惑、掙扎與否定）到「頓悟」（新的認識、深層體悟）的層次推進。 ②從「個人」（自身體驗、他人處境）到「普遍」（人性課題、普世價值）的視角擴展等原則，展現心境轉變的過程與體悟。

末段可回扣首段情境，「表現」如今的自己在面對相似處境時，於觀念、看法、對待上與過往有何不同，使文章更具感染力與深度。