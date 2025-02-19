好讀周報／日本青森「積雪發電」點亮燈籠 盼擴大供應民生用電

文／陳韻涵輯

新聞故事：強烈寒流2月上旬起侵襲日本，多個縣市降下暴雪，其中福島縣山區10日雪崩，唯一聯外道路中斷，一度造成兩間溫泉旅館百餘人受困。暴雪過後的清除工作也耗費財力與人力，青森科技公司「Forte」、京都電氣通信大學攜手多個地方政府，試驗「積雪發電」的成效，目前已成功為青森縣的燈祭點亮燈籠，希望未來能擴大供應民生用電。

山形縣、福島縣、新潟縣、富山縣4日起受嚴寒氣候與大雪影響，交通、意外和鏟雪事故頻傳，造成數十人死傷。強烈寒流讓京都、大阪地區也罕見降下大雪，本名鹿苑寺的京都金閣寺8日被皚皚白雪覆蓋，彷彿上了一層「雪妝」。

福島縣土湯溫泉町的縣道本宮土湯溫泉線10日起數度雪崩，導致附近兩間溫泉旅社的聯外道路中斷，160人一度受困，受阻道路搶通後又發生雪崩，當局12日出動直升機載出40人。部分獲救駕駛表示，車先停在旅館，改天再來取車。

暴雪覆蓋車輛和屋頂，鏟雪卻是件費力的苦差事。《日經新聞》報導，青森市的Forte公司研發一種利用積雪發電的方法，利用雪與太陽或電力產生的熱能溫差驅動渦輪，產生電力和熱水，接著循環利用熱水融化更多的雪，創造更多電力和熱能。目前已進入驗證階段，計畫今年內投入實際日常應用。

《讀賣新聞》報導，青森車站附近的「A-Factory」綜合大樓後方停車場一隅裝設一台發電機，連通導熱水管。停車場的路面原先被厚重白雪覆蓋，但隨著積雪發電機的熱水流淌，水管周遭的積雪融化，露出黑色的柏油路面。

Forte這項示範實驗獲得「東日本鐵道公司」贊助，積雪發電技術所產生的店，也點亮了去年12月13日到今年2月2日舉行的「青森燈祭與紙雕祭」燈籠。

供應燈籠的電力透過外燃式的發電機供應，利用氣體熱脹冷縮驅動活塞運動，常用於低溫差發電。在青森的積雪發電實驗中，融雪通過外燃機時會加熱，使其溫差達約70度，熱水管線接到室外以融化更多雪，融化的雪水則可再次循環回到發電機當作冷卻液使用。

除了點亮青森的燈籠，京都電氣通信大學與Forte另與北海道政府合作，去年1月在西北部的俱知安町試驗積雪發電及除雪成效。從除雪的觀點看來，積雪發電除雪法比起當前利用電力或煤油融雪的方式，大幅降低燃料與人力成本。

基於有效性和可行性等原因，積雪發電去年12月被選為青森市政府支持推銷的計畫之一。Forte未來將繼續使用生質燃料的熱源做實驗，希望在兼顧環保的情況下取代天然氣，為公共停車場融雪，甚至為公共浴場加熱池水。