圖表看時事／川普對等關稅納五樣態 圖解各國平均進口關稅、台灣主要出口地

美國總統川普十三日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。此外，川普也表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；他強調，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。

川普簽備忘錄 研擬對等關稅

川普於十三日簽署備忘錄，要求相關部門研擬對等關稅計畫；川普說，任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。他已要求國務卿、商務部長、財政部長，以及美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）研究將對等關稅納入美國貿易。

商務部長盧特尼克表示，預定四月完成相關規畫，四月一日就會把計畫交到川普手上，如果川普想要，四月二日就可以上路。

英國每日郵報稱，這是美國自一八九○年，由美國前總統麥金利宣布向所有進口製造商品徵收百分之五十的關稅以來，美國最廣泛的一次關稅政策。

關稅恐轉嫁美企、消費者

美聯社分析，川普的關稅政策很有可能最後轉嫁到美國消費者和企業身上。

根據備忘錄內容，對等關稅的對象行為包括，向美國產品徵收關稅，對美國企業、勞工和消費者等施加增值稅，對美國實施非關稅障礙，施行讓匯率與市場價值發生偏差的政策、降低美國企業和勞工競爭力，以及其他由相關部門判定對美國不公平的行為。

川普在社群網路「真實社群」指出，美國將視有「增值稅制度」（VAT System）的國家，等同於關稅；川普表示，美國也會針對施行補助的國家做規範。

川普說，美國也將針對非關稅障礙做準備，部分國家透過這方法來阻擋美國產品，甚至不讓美國企業運作。川普表示，這對所有人都公平，如果有國家認為美國徵收的關稅太高，他們只要減少或取消對美國的關稅即可。

川普：美國製造不需關稅

川普重申，只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅；許多國家多年來都對美國有不公平的待遇，對等關稅將為美國貿易帶來和平與繁榮；美國過去出錢幫助過許多國家，這些國家想起這些事的時候，就應開始公平對待美國。

至於日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收百分之廿五的關稅，川普說，美國國內的鋼鐵和鋁產業主都表達支持，他計畫把汽車產業和晶片企業帶回美國。

川普表示，除了有少部分晶片在南韓製造，現在幾乎所有晶片都在台灣製造，希望那些晶片公司可以到美國來生產。

川普重申，台灣搶走所有美國的晶片生意，美國有英特爾和其他晶片公司，過去有非常好的成績，生意卻被搶走了，美國想要拿回那些生意。