國中自然／鐵包銅？銅包鐵？ 探究電鍍的原理

親愛的國三同學們，現在是國中的最後一個學期，有沒有為114會考做好充足準備了呢？「電鍍」雖然是國三下的課程，我們先來做預習，起跑早一點，準備更充足。

在113會考中，考出了下列題目：

(A)(B)、(C)(D)之間乍看是十分相似的實驗裝置，如何選出正確答案呢？力宇教育的趙天豪老師透過表格整理與圖片互相搭配，詳細講解「鐵上鍍銅」的原理及反應式，讓你一聽就懂，也不會再搞混正負極該放哪個金屬了。快點開影片，一起深入了解電鍍實驗的細節吧！

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