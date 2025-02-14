國中自然／鐵包銅？銅包鐵？ 探究電鍍的原理
親愛的國三同學們，現在是國中的最後一個學期，有沒有為114會考做好充足準備了呢？「電鍍」雖然是國三下的課程，我們先來做預習，起跑早一點，準備更充足。
在113會考中，考出了下列題目：
(A)(B)、(C)(D)之間乍看是十分相似的實驗裝置，如何選出正確答案呢？力宇教育的趙天豪老師透過表格整理與圖片互相搭配，詳細講解「鐵上鍍銅」的原理及反應式，讓你一聽就懂，也不會再搞混正負極該放哪個金屬了。快點開影片，一起深入了解電鍍實驗的細節吧！
★全影片對電鍍有更詳細的講解，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然會考總複習(適用114年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10392
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言