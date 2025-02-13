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新聞中的公民與社會／歐盟移民搬遷方案 波蘭強硬表態拒絕

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
圖為2022年波蘭邊境關卡數百名烏克蘭難民。圖／美聯社
圖為2022年波蘭邊境關卡數百名烏克蘭難民。圖／美聯社

一、時事掃描

波蘭總理強硬表態：拒絕接受歐盟移民搬遷方案

根據波蘭獨立英文媒體波蘭筆記（Notes From Poland）報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）強硬表態，若歐盟的「移民與庇護公約」要求波蘭接受從其他成員國搬遷的移民，波蘭政府將拒絕執行。【2025/2/3中央社】

二、命題趨勢

2024年歐洲議會通過《歐洲移民與庇護公約》修正案，歐盟成員國對移民將採取共同行動與承擔責任、強化邊境檢查程序和遣返作業。移民是歐盟近年的新挑戰，波蘭在烏俄戰爭期間曾接收大量烏國難民，因此現今面對歐盟的新要求，決定採取國家利益至上，進而表態拒絕。此新聞之命題關鍵詞：歐盟、移民與庇護公約、國際移民、國家主權、國家安全。

三、牛刀小試

波蘭總理Donald Tusk表示，如果歐盟《移民與庇護公約》要求波蘭接受從其他成員國遷移過來的移民，波蘭政府將不會執行；因為波蘭已安置大量烏克蘭難民，以及從白俄羅斯越境的大量移民和尋求庇護者；他強調波蘭警察、士兵和邊境警衛冒著生命危險努力阻止非法移民，讓波蘭成為歐洲最安全國家之一，如果允許強制搬遷，這些努力將被浪費。然而歐盟卻表示：「根據歐盟法律，沒有任何法律可以免除波蘭實施《移民與庇護公約》的任何內容」。根據題文，波蘭總理Donald Tusk的發言，旨在強化國家之何種目的？請先在左欄勾選目的，並在右欄寫出題文中的關鍵證據。

四、歷屆試題

北美的原住民過往曾遭遇北美殖民者的屠殺和迫害。例如：英國殖民者曾與原住民佩柯特人簽訂條約，稱呼部落酋長為國王；雙方交戰時遵循國與國交戰規則，不得攻擊對方平民。後來英軍卻突然攻擊佩柯特部落，屠殺眾多平民，後續又有不少平民被賣為奴隸，佩柯特人從此無法再起。由於當時歐洲國家掃蕩叛亂者時被允許屠殺平民，英軍看來推翻了過去和佩柯特人的交戰規則，將佩柯特人視為叛亂者。依據題文，英軍對佩柯特平民從不攻擊轉為屠殺，下列哪項解釋觀點最能說明其立場變化？請先在左欄勾選觀點，並在右欄寫出題文中的關鍵證據。（2025學測）

歐盟 波蘭 移民 難民

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