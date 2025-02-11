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科學人／「再生能力」是醫美基礎 PLT怎修復皮膚？和外泌體哪裡不同？

科學人／ 文‧唐豪悅
圖／freepik
圖／freepik

1970年代，研究人員發現高濃度血小板血漿（Platelet-Rich Plasma，簡稱PRP）能夠促進生長，幫助組織再生。1990年代逐漸應用於臨床醫學，起初骨科用來治療退化性關節炎，後來皮膚科發現它有修復與再生功能，才逐漸應用於皮膚相關疾病上，特別是幫助傷口修復。但數十年來，PRP有時效果奇佳，有時效果不好，因此很多人對PRP一直有疑慮。

在臨床治療上會經常發現，PRP治療效果的個體差異甚大，是因為PRP中的生長因子濃度，會取決於人體當時的身體狀態而定，如果病人當下身體狀況好，血小板裡的生長因子濃度高，效果就好，反之，效果就會比較不如預期。

但是血小板凍晶技術（Platelet-Lyophilized Technology，簡稱PLT）解決了這個問題。在PLT製作過程中，每瓶裝入數量約為10億顆的血小板，同時思必瑞特生技也會標註瓶中有多少濃度的生長因子。正因為有確切的生長因子濃度，醫師也就有參考數據，有利於後續的治療與追蹤。

透過定量生長因子濃度，醫師就會清楚知道每瓶PLT裡所含的生長因子濃度有多少，如果病患某一次製作PLT時，每瓶的生長因子濃度太低，進行治療時就需要增加使用瓶數，確保在治療時能達到一定的生長因子濃度。舉例來說，病人第一次抽血時製作PLT時，生長因子濃度是20，醫師評估三瓶就夠了；但病患後來製作PLT時，生長因子濃度只有14，為了要達到同樣的療效，那就需要使用較多瓶數。

過去，PRP無法準確定量，所以無法衡量治療方法與追蹤成效，更別說複合性治療。但PLT除了可以定量生長因子濃度外，還可以添加其他物質，發揮複合功效。我們可以把PLT比喻成咖啡粉，每批咖啡粉都有其濃度跟品質，但要製作成美式、拿鐵或是義式濃縮咖啡，就會依使用者當下的需求而定。

舉例來說，病患的需求是美白，則會在PLT中增加美白精華液；如果是需要控油，就能添加控油成分；需要抗發炎時，則加入抗發炎的成分。這樣一來，PLT就不只有單一治療方法，而有許多變化；但要提醒的是，不要認為PLT可以複合治療，就胡亂添加，最後造成過敏。所以，PLT使用時除了需要進行相關臨床實驗外，更需要醫師間的經驗交流，才能更好地掌握PLT的治療成效。

新光醫院實驗：塗抹PLT能改善疤痕

思必瑞特生技曾經與新光醫院皮膚科合作，在2019年到2020年進行為期一年的臨床試驗，利用PLT搭配雷射療程，確認是否有助於改善痘疤與術後傷口的癒合率。當時衛生福利部核准的實驗過程，是讓病患施打完雷射之後，連續塗抹七天PLT，然後透過拍攝受試者臉部照片、VISIA皮膚分析儀以及問卷調查等方式，做為實驗結果的判斷依據。

原始的預期是，塗抹PLT的效果有限，無法跟皮下注射相比，但至少能確認安全性。然而，在檢視實驗結果時發現，塗抹一天後就已經能看出修復效果，到了實驗第三天時，病患沒有出現脫屑變化，而且臉部施打雷射部位的紅腫已經消失。

最後整理相關數據，確認受試者搭配塗抹PLT的臉頰，傷口結痂的天數縮短，並且斑點、毛孔、紋理等，都得到改善。簡而言之，PLT的確有助於雷射後的傷口修復，而且不一定需要經由皮下注射，只要給予足夠的生長因子濃度，塗抹也能有效幫助傷口修復。皮膚傷口修復時，需要有膠原蛋白與纖維母細胞增生纖維來填補傷口，一旦纖維母細胞所產生的纖維過量增生，或者是傷及真皮層時，就容易留下有色差的疤痕。

臨床上有很多病患，皮膚原本的再生能力較差，有了傷口後容易留下疤痕，嚴重一點則產生凹洞。雷射手術的原理，是透過雷射破壞表皮產生細微傷口，利用皮膚既有的再生能力進行修復，達到美容的效果。

但臨床上卻會經常發現，有些病人越打越黑，皮膚越來越差，原本想要透過雷射保養皮膚，卻導致皮膚狀況越來越糟，深究其原因是皮膚的後續再生能力不足，導致皮膚無法再生，以致治療效果不彰。

此時，我會建議病患不要急著治療，而是先加強皮膚的再生能力，也就是休息一段時間後，讓皮膚緩和一下，或者運用PLT進行治療，增強皮膚的再生修復能力。有多起臨床案例，因為臉部過度雷射，面部呈現暗沉，因此建議病患透過PLT治療，經過數週治療後，病人皮膚逐漸正常，才討論後續的療程。

透過這些臨床案例可以發現，「再生能力」是醫學美容的基礎，先給予皮膚足夠養分、培養好皮膚再生能力，再進行後續美容療程。所以，在皮膚管理的順序上，應先增強再生能力，再進行相關醫學美容治療，達到美容的目的。

科學繪圖／江勻楷
科學繪圖／江勻楷

針對落髮，有助於毛囊增生毛髮

PRP用於治療落髮上，已經有許多的臨床實驗證實，PLT是PRP的升級版，推測應有類似效果。透過與各大醫院的臨床實驗結果，證實PLT也有育髮效果。透過臨床個案發現，PLT能改善雄性禿、壓力性落髮等疾病。同時也發現到，有些髮量稀少的原因，並非是落髮所引起，而是原本能生長兩根頭髮的毛囊，只長出一根頭髮，所以看起來頭髮稀疏。透過PLT治療，能促使只生長一根頭髮的毛囊，順利生長出第二根頭髮，就能有效增加髮量。在一些個案中，甚至發現有些毛囊萎縮的部位，經過PLT治療後，已有零星毛髮長出。

如果用小孩的生長來比喻毛髮，那麼PLT就像給小朋友足夠的營養，這樣小孩就有機會長得好。毛髮也是如此，利用PLT進行治療後，毛髮不但有機會增生，還會更有韌性，整體髮量也會增加。但要提醒的是，不管是哪一種落髮，還是要先對症下藥，先解決根源問題，然後再用PLT促進再生，才能事半功倍。（整理／林又旻）

【醫師解惑】

疑惑1：使用PLT時，有哪些需要注意的地方？

使用PLT時，病人需要管理自己的期待值。

在醫學美容的領域中，很多醫療行為是速效。但PLT治療是幫助細胞變健康，增強皮膚的再生能力，所以需要一些時間。慢慢地，就能發現膚況越來越好，新生的皮膚也較自然。

疑惑2：PLT在「再生醫療」中有哪些重要性？

再生醫療是目前醫學領域中最受矚目的領域之一，而PLT則是再生醫學中，最安全的治療方式。因為血小板沒有細胞核，沒有自我增生的能力，所以不需要擔心它突然變成癌細胞，或者是引發免疫反應。

更重要的是，PRP從1970年到現在，人們已經有足夠時間確認它是相對低風險的治療方式，而PLT是PRP的進階版，也屬於低風險的治療方式，符合「先講求安全，再講究療效」的醫學觀念。

疑惑3：外泌體跟PLT有哪些差異？

有些人會把外泌體與PLT混為一談，但實際上的機制完全不同。

外泌體是調節細胞生長，以達到再生的目的；用一個簡化的比喻，PLT是提供細胞所需的生長因子，幫助細胞再生。如果把細胞當成嬰兒，那麼能夠再生的細胞就像是睡著的小孩，外泌體是用來喚醒沉睡細胞的鬧鐘，而PLT是給予細胞營養的牛奶。想要促進細胞再生，就需要外泌體與PLT分別扮演不同角色。

本文以介紹醫療新知與衛教宣導為目的，療程效果與方式等，需以醫師親自說明為準。

攝影／翁挺耀
攝影／翁挺耀

・ 專 家 小 檔 案 ・

唐豪悅

新光醫院皮膚科醫師

台灣大學醫學系、史丹佛大學工程與管理科學碩士，曾任加州大學舊金山分校皮膚部研究員、台大醫院皮膚部總醫師，現任新光醫院皮膚科醫學美容中心主任。專長為醫學美容，包括光電治療、微整注射、美容手術與各種皮膚問題，包括青春痘、異位性皮膚炎、酒糟性皮膚炎、疤痕等。

思必瑞特生技公司

超預防醫學．細胞治療諮詢平台

本單元獲思必瑞特生技公司與超預防醫學．細胞治療諮詢平台贊助。由《科學人》團隊獨立採訪撰稿。

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（本文出自2025.01.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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