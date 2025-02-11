圖表看時事／美加徵鋼鋁25%關稅衝擊誰？圖解近年出口值、對美貿易順差

美國總統川普九日說，十日將在既有金屬關稅基礎上再對所有輸美鋼材和鋁材加徵百分之廿五關稅，另將在十一日或十二日召開記者會，宣布課徵幾乎立即生效的對等關稅。南韓、日本和台灣等亞洲主要對美輸出鋼材的國家可能受衝擊。

川普搭乘空軍一號赴超級盃觀戰時說，前述鋼鋁關稅將適用於各國，包括美國最大貿易夥伴加拿大和墨西哥。新的對等關稅對象也將是所有國家，稅率將符合各國對美國所課關稅。川普說，「非常簡單，他們收我們錢，我們就收他們錢」。

川普還說，「關稅將帶來幫助，關稅將造就成功」。華爾街日報報導，川普這波關稅將是他落實競選承諾、為美國貿易系統帶來結構性改變的一環；若某國對美所課關稅已和美國對該國的關稅相似，新的對等關稅可能對其改變不大。

美國鋼鐵協會資料指出，以噸數而言，美國去年最大鋼材供應國是加拿大，接著是巴西、墨西哥、南韓和越南。美國鋁材主要供應國則有加拿大、阿聯、俄羅斯和中國大陸等。

彭博資訊報導，川普這次鋼鋁關稅對亞洲盟友的衝擊多於對大陸。依照噸數排名，南韓、日本和台灣依序是亞洲前三大對美鋼材出口國；二○○八年全球金融危機以來，韓日台輸美鋼材已超越大陸，但若論金額，大陸輸美鋼材仍是亞洲第一。

目前不清楚新的鋼鋁關稅是否將累加在現有對陸關稅；美國四日起對所有大陸商品加徵關稅百分之十。另外，川普上次執政曾對鋼加徵百分之廿五、對鋁加徵百分之十關稅。路透報導，從川普的新宣布還看不出這些豁免和額度安排將有何影響。

我經濟部表示，已與鋼鋁相關業者保持密切聯繫，將持續關注美方政策具體細節，視各種情境發展持續協助。南韓工業部十日與鋼鐵業者召開緊急會議，商討因應關稅衝擊對策。澳洲貿易部強調，該國出口到美國的鋼鋁在美國創造薪資優渥的工作也是國防合作關鍵，盼能取得關稅豁免。