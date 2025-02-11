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國際小學堂／清空加薩？ 衝擊以巴「兩國方案」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普提議接管加薩，強迫加薩走廊二百多萬人口遷往他國。專家指出，這項提議可能動搖中東地區穩定，且不利於以巴「兩國方案」前景，還可能阻礙以色列與區域大國沙烏地阿拉伯關係邁向正常化。

巴人堅持 國土須含加薩

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一月中旬達成停火協議，美國總統川普一月廿五日就提議「清空」加薩，將該地巴勒斯坦人遷往埃及、約旦等國，二月四日川普更加碼提議接管加薩。

歐亞集團資深分析師布魯說，川普還未對兩國方案或以巴衝突走向明確表態，但若美國政策傾向遷走加薩巴人，這暗示以巴議題正面進展的空間將受限。

兩國方案意味建立巴勒斯坦國，與以色列並存。華府支持此方向已數十年，但由於以巴雙方就邊境、屯墾區、耶路撒冷地位等問題有深刻分歧，相關進展受到阻礙。巴人堅持，未來的巴勒斯坦國要涵蓋加薩。

川普提議將加薩巴人遷往約旦、埃及，並稱已和這兩國討論清空加薩想法。兩國為美國盟國，接受美方可觀援助，但都已公開反對川普提議。

觀察家說，川普前述提議可能將尋找以巴衝突解方的責任，轉移給美國的中東盟友。倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非項目主任瓦基爾說，川普正對相當敏感的以巴問題採取最極端立場；藉由施壓在援助及安全上確實仰賴美國的關鍵盟邦，川普希望達成「分攤負擔」的目標。

川普提議 僅以色列支持

全球各國只有以色列支持川普接管加薩、清空巴人提議，以色列總理內唐亞胡說，這樣做可達成加薩永遠不再威脅以色列的目標。

特拉維夫智庫「國家安全研究所」資深研究員沙維特（Eldad Shavit）說，以色列極右派人士廣泛支持將巴人移出加薩，認為如此以色列就能逐步接手加薩並在當地新設屯墾區。

但沙維特也說，期待約旦和埃及接受該提議並不合理，畢竟兩國自從以色列一九四八年建國，已收留數百萬名巴人難民，接納更多恐危及這些國家穩定。

巴人建國 牽動以沙關係

專家還說，遷移加薩居民、打亂巴勒斯坦獨立前景，可能妨礙以色列和沙國建交。布魯表示，波斯灣周邊國家不會接受川普接管加薩的想法，尤其沙國實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼已將巴人建國的積極進展，視為沙以關係正常化的條件。

美國盟國和阿拉伯國家都堅拒川普接收加薩、清空巴人計畫，印證該想法難以實行。一些專家認為，川普該發言是隨興說出，需謹慎不要過度解讀。沙維特則說，川普喜歡立大志，他和其幕僚可能設法改變現狀，促使中東各方挺身解決以巴衝突。

以色列 川普 美國

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