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好讀周報／1顆高麗菜價格近逼時薪…日本高通膨影響 他在客廳當自耕農

聯合報／ 好讀周報
中田在窗戶邊照料蔬菜，確保菜苗獲得充足光照。（圖／路透）
中田在窗戶邊照料蔬菜，確保菜苗獲得充足光照。（圖／路透）

文／陳韻涵輯

新聞故事：日本央行緩慢升息、維持寬鬆的貨幣政策導致通膨，消費者和家庭主婦只好發揮創意來減輕物價高昂的痛苦，客廳「自耕農」蔚為風潮。

路透報導，大阪燒是東京家庭主婦望月桐奈（Kirina Mochizuki，音譯）菜單上常見的料理，不僅做法簡單、有飽足感且食材成本低。但東京1月的高麗菜平均價格是去年同期的3倍，望月每天去超市尋寶，搜尋打折蔬果，真的找不到便以海苔代替。二寶媽望月說，過去她往往直接丟掉青蔥的根部，而今則會留起來，水培栽種。

日本央行1月24日調升利率0.5%，這是2008年全球金融危機以來的峰值。央行聲明中指出，許多企業今年有望持續調高員工薪資，但在過去的32個月裡，經通膨因素調整後的實質薪資，其實有29個月下跌，去年家庭支出的餐飲費占比（又稱恩格爾係數）締造40年來新高。

東京一顆高麗菜價格要價1000日元（台幣約212元），接近日本去年調漲的最低時薪1054日元。日本央行指出，白米售價可能持續走高到2026年春季，去年12月的白米批發價，也比前年同一時期多60%。

日本政府數據顯示，農產品價格居高不下，去年11月成人的蔬菜平均攝取量降至歷史低點，價格相對親民的「拌飯香鬆」或能灑在白飯上的調味料廣受歡迎。日本市調機構「富士經濟」統計，拌飯香鬆去年的銷量突破新高。

劣勢環境中也有轉機。神奈川縣川崎市Youtuber中田和樹（Kazuki Nakata，音譯）自新冠肺炎疫情期間開始在家裡種植農作物，現在他的頻道有逾9.22萬訂閱人次，今年1月增加逾4500名新訂閱者。

中田前年辭去電子零售業工作，專心在家裡種菜，他用寶特瓶、鋁罐、廢棄塑膠籃，種植紫蘇、洋蔥和白蘿蔔等47種蔬菜。在家種菜的一大難題是通風，炎炎夏日不能開冷氣，妻子抱怨必須躲到房間哺乳，因為白天必須開窗簾，確保植物日照充足。

但中田認為犧牲有所回報，他成功利用堅硬的高麗菜根部種出新的高麗菜苗。他說：「家庭農場確實幫我們減少食物開銷，我想與大家分享成果。」

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