快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／供應40%手機電池關鍵原料 民主剛果內亂源起與影響為何？

聯合報／ 好讀周報
金夏沙上月底的暴力示威衝突不斷，憤怒群眾焚燒輪胎，現場冒出陣陣黑煙。（圖／法新社）
金夏沙上月底的暴力示威衝突不斷，憤怒群眾焚燒輪胎，現場冒出陣陣黑煙。（圖／法新社）

文／陳韻涵輯

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，簡稱民主剛果或DRC）東部重要城市果瑪（Goma）1月底遭盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（March 23 Movement，簡稱M23）占領，各方爭搶智慧手機、相機等3C產品和電動車中不可或缺的「鉭」（tantalum）金屬礦。看似遙遠的非洲內戰，其實與你我的生活息息相關。

1998年開始的第二次剛果戰爭，涉及9個非洲國家和約20個武裝團體，因此被稱作「非洲的世界大戰」。各方代表2003年簽署和平協定，但占地盤與搶奪富饒礦產的戰鬥仍在民主剛果東部持續未歇。

●礦產富饒遭覬覦 Ｍ23閃電攻陷果瑪

英國廣播公司報導，M23元月下旬發動閃電攻勢，占領民主剛果礦產豐富的東部大城果瑪，該市居民原本超過100萬人，目前已有逾50萬人逃離家園。

政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）1日在首都金夏沙召開記者會表示，軍政府與叛軍衝突在1月26日起算的7日內，至少造成773人死亡、2880人受傷，實際死亡人數可能更高。

果瑪位於民主剛果與東邊鄰國盧安達和基伍湖（Lake Kivu）沿岸交界，該市不僅是重要的貿易和運輸樞紐，礦產資源富饒，出產世界上需求極高的金屬礦，包括黃金、錫和鈳鉭鐵礦（coltan），這是消費性電子產品的重要原料。

Ｍ23戰士月初朝東部的南基伍省（South Kivu）挺進，當地出產黃金、電氣石、錫、鉭、鎢。此外，M23揚言進攻金夏沙，但分析師認為攻打首都僅具恫嚇象徵意義，實際上不太可能，畢竟金夏沙在該國西側，兩地直線距離相差1586公里。

政府軍與叛軍發生武裝衝突，受影響的居民帶著家當逃難。（圖／法新社）
政府軍與叛軍發生武裝衝突，受影響的居民帶著家當逃難。（圖／法新社）

●以武力捍衛權利 圖西族主導M23

M23由少數民族圖西族（Tutsi）領導，主張需要以武力捍衛該少數族群的權益。M23表示，先前的停戰協議未受各方尊重，因而退出2009年3月23日簽署的和平協議。

M23於2012年成立後不久便迅速占領果瑪，但相關暴行不僅侵犯人權更構成戰爭罪，招致國際撻伐與法律訴訟。M23被迫退出果瑪，並在對抗政府軍隊的戰鬥中接連慘敗，聯合國維和部隊將M23驅逐出境。

少數M23戰士加入政府軍，換取圖西族獲得政府庇護，但M23於2021年指控政府未履行承諾，再次揭竿起義。

●盧安達支援M23？ 多國找到證據

M23領袖馬肯加（Sultani Makenga）是圖西族人，過去曾在盧安達軍中服役。

盧安達過去一直否認支持M23，但聯合國專家2012年發現盧安達提供M23戰士武器、後勤支援，甚至得以指揮叛軍。

民主剛果、美國和法國政府也認為盧安達支持M23。聯合國去年的報告指出，多達4000名盧安達士兵與M23並肩作戰。

盧安達政府發言人馬克洛表示，該國在邊境部署軍隊是為了預防武裝衝突打到國內。盧安達政府曾表示不滿，形容自己是「代罪羔羊」，並將最近的戰鬥歸咎於民主剛果當局，稱他們拒絕與M23對話。

●手機不可或缺的鉭 民主剛果供應40％

民主剛果政府與多份聯合國調查報告，一致譴責盧安達透過武力衝突掠奪果瑪的礦產。

M23近年控制民主剛果的幾個富饒礦區，貿易利潤豐厚。

聯合國去年12月的報告寫道，M23平均每4周便會運送約120噸、價值80萬美元（約台幣2560萬元）的鈳鉭鐵礦到盧安達。

盧安達近年的礦產出口量大幅上升，大多數礦物源自民主剛果，但盧安達持續否認剝削鄰國礦產的指控。

路透報導，民主剛果是世界上最重要的鉭、鈷生產國，這兩種金屬礦產是電動車和手機電池的關鍵原料。

手機裡不可或缺的少量、重要金屬「鉭」與這場衝突直接相關，民主剛果供應全球至少40%的鉭，其他出產鉭的國家還有巴西、奈及利亞和盧安達。

鉭是帶有藍灰色光澤的金屬，其特性是在工作溫度範圍內維持高電荷，成為微型電器暫存能量的理想材料。

●閱報祕書／剛果民主共和國

簡稱：DRC、Democratic Congo或民主剛果。

首都：金夏沙（Kinshasa）

領土：234萬4858平方公里

人口：1.23億（2023年）

語言：官方語言為法語，當地主要語言有林加拉語（Lingala）、基剛果語（kituba）、契盧巴語（Tshiluba）和斯瓦希里語（Swahili）。

地理和氣候：非洲第二大國，但海岸線只有37公里。北部屬於熱帶雨林氣候，南部屬於熱帶草原氣候，年降雨量約1500毫米。

宗教：天主教、基督新教及傳統宗教。

國民平均壽命：男性59歲，女性62歲。

政體：曾為比利時殖民地，1960年6月30日獨立，同年9月20日加入聯合國。民主剛果採行半總統制共和國，現任總統為齊塞格蒂（Félix Tshisekedi），齊塞格蒂2024年4月1日任命涂盧佳（Judith Suminwa Tuluka）為民主剛果史上首位女性總理。

國旗：1963年至1971年間使用寶藍色為底的三色國旗，2006年2月20日改為淺藍底色，象徵和平。左上角的黃色星星代表光明的未來。黃-紅-黃斜帶從左下角延伸到右上角，黃色代表豐富的資源，而紅色則代表愛國烈士的血。

●告訴你／剛果與民主剛果 國名相似地緣相近

國名相近的鄰居「剛果共和國」（Republic of the Congo），簡稱剛果（Congo）或剛果布（Congo-Brazzaville）。

剛果首都位於布拉薩（Brazzaville），國土面積約34.2萬平方公里，前年統計人口約610萬。

剛果曾是法國殖民地，1960年8月15日獨立，同年9月20日加入聯合國，官方語言為法語。

剛果為多黨總統制共和國，現任總統為薩蘇─恩格索（Denis Sassou-Nguesso）。

剛果國旗為綠、黃、紅三色旗，綠色象徵豐富的森林資源和對未來的希望，黃色象徵財富，紅色代表獨立、熱情及尊嚴。

剛果民主共和國。（資料來源／英國廣播公司 製表／陳韻涵）
剛果民主共和國。（資料來源／英國廣播公司 製表／陳韻涵）

好讀周報 聯合國 非洲

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

剛果監獄大暴動 160女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

影╱剛果監獄大暴動！160名女囚遭千名男囚性侵後活活燒死

退出聯合國人權理事會 川普：聯合國很有潛力、但須把事情做得更好

豪門足球支持盧安達 民主剛果表不滿

相關新聞

科學人／「再生能力」是醫美基礎 PLT怎修復皮膚？和外泌體哪裡不同？

1970年代，研究人員發現高濃度血小板血漿（Platelet-Rich Plasma，簡稱PRP）能夠促進生長，幫助組織再生...

好讀周報／供應40%手機電池關鍵原料 民主剛果內亂源起與影響為何？

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，簡稱民主剛果或DRC）東部重要城市果瑪（Gom...

圖表看時事／美加徵鋼鋁25%關稅衝擊誰？圖解近年出口值、對美貿易順差

美國總統川普九日說，十日將在既有金屬關稅基礎上再對所有輸美鋼材和鋁材加徵百分之廿五關稅，另將在十一日或十二日召開記者會，...

紐時賞析／將墨西哥毒梟列反恐目標 川普行政命令恐傷美經濟

President Donald Trump’s executive order designating Mexican...

國際小學堂／清空加薩？ 衝擊以巴「兩國方案」

美國總統川普提議接管加薩，強迫加薩走廊二百多萬人口遷往他國。專家指出，這項提議可能動搖中東地區穩定，且不利於以巴「兩國方...

國際小學堂／巴勒斯坦難民 困擾中東數十年

美國總統川普宣稱要接管加薩，將被戰火摧毀的加薩重建成「中東蔚藍海岸」，並將當地巴勒斯坦人安置到埃及和約旦等鄰國。川普此議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。