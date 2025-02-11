好讀周報／供應40%手機電池關鍵原料 民主剛果內亂源起與影響為何？

文／陳韻涵輯

剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，簡稱民主剛果或DRC）東部重要城市果瑪（Goma）1月底遭盧安達支持的叛軍組織「3月23日運動」（March 23 Movement，簡稱M23）占領，各方爭搶智慧手機、相機等3C產品和電動車中不可或缺的「鉭」（tantalum）金屬礦。看似遙遠的非洲內戰，其實與你我的生活息息相關。

1998年開始的第二次剛果戰爭，涉及9個非洲國家和約20個武裝團體，因此被稱作「非洲的世界大戰」。各方代表2003年簽署和平協定，但占地盤與搶奪富饒礦產的戰鬥仍在民主剛果東部持續未歇。

●礦產富饒遭覬覦 Ｍ23閃電攻陷果瑪

英國廣播公司報導，M23元月下旬發動閃電攻勢，占領民主剛果礦產豐富的東部大城果瑪，該市居民原本超過100萬人，目前已有逾50萬人逃離家園。

政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）1日在首都金夏沙召開記者會表示，軍政府與叛軍衝突在1月26日起算的7日內，至少造成773人死亡、2880人受傷，實際死亡人數可能更高。

果瑪位於民主剛果與東邊鄰國盧安達和基伍湖（Lake Kivu）沿岸交界，該市不僅是重要的貿易和運輸樞紐，礦產資源富饒，出產世界上需求極高的金屬礦，包括黃金、錫和鈳鉭鐵礦（coltan），這是消費性電子產品的重要原料。

Ｍ23戰士月初朝東部的南基伍省（South Kivu）挺進，當地出產黃金、電氣石、錫、鉭、鎢。此外，M23揚言進攻金夏沙，但分析師認為攻打首都僅具恫嚇象徵意義，實際上不太可能，畢竟金夏沙在該國西側，兩地直線距離相差1586公里。

政府軍與叛軍發生武裝衝突，受影響的居民帶著家當逃難。（圖／法新社）

●以武力捍衛權利 圖西族主導M23

M23由少數民族圖西族（Tutsi）領導，主張需要以武力捍衛該少數族群的權益。M23表示，先前的停戰協議未受各方尊重，因而退出2009年3月23日簽署的和平協議。

M23於2012年成立後不久便迅速占領果瑪，但相關暴行不僅侵犯人權更構成戰爭罪，招致國際撻伐與法律訴訟。M23被迫退出果瑪，並在對抗政府軍隊的戰鬥中接連慘敗，聯合國維和部隊將M23驅逐出境。

少數M23戰士加入政府軍，換取圖西族獲得政府庇護，但M23於2021年指控政府未履行承諾，再次揭竿起義。

●盧安達支援M23？ 多國找到證據

M23領袖馬肯加（Sultani Makenga）是圖西族人，過去曾在盧安達軍中服役。

盧安達過去一直否認支持M23，但聯合國專家2012年發現盧安達提供M23戰士武器、後勤支援，甚至得以指揮叛軍。

民主剛果、美國和法國政府也認為盧安達支持M23。聯合國去年的報告指出，多達4000名盧安達士兵與M23並肩作戰。

盧安達政府發言人馬克洛表示，該國在邊境部署軍隊是為了預防武裝衝突打到國內。盧安達政府曾表示不滿，形容自己是「代罪羔羊」，並將最近的戰鬥歸咎於民主剛果當局，稱他們拒絕與M23對話。

●手機不可或缺的鉭 民主剛果供應40％

民主剛果政府與多份聯合國調查報告，一致譴責盧安達透過武力衝突掠奪果瑪的礦產。

M23近年控制民主剛果的幾個富饒礦區，貿易利潤豐厚。

聯合國去年12月的報告寫道，M23平均每4周便會運送約120噸、價值80萬美元（約台幣2560萬元）的鈳鉭鐵礦到盧安達。

盧安達近年的礦產出口量大幅上升，大多數礦物源自民主剛果，但盧安達持續否認剝削鄰國礦產的指控。

路透報導，民主剛果是世界上最重要的鉭、鈷生產國，這兩種金屬礦產是電動車和手機電池的關鍵原料。

手機裡不可或缺的少量、重要金屬「鉭」與這場衝突直接相關，民主剛果供應全球至少40%的鉭，其他出產鉭的國家還有巴西、奈及利亞和盧安達。

鉭是帶有藍灰色光澤的金屬，其特性是在工作溫度範圍內維持高電荷，成為微型電器暫存能量的理想材料。

●閱報祕書／剛果民主共和國

簡稱：DRC、Democratic Congo或民主剛果。

首都：金夏沙（Kinshasa）

領土：234萬4858平方公里

人口：1.23億（2023年）

語言：官方語言為法語，當地主要語言有林加拉語（Lingala）、基剛果語（kituba）、契盧巴語（Tshiluba）和斯瓦希里語（Swahili）。

地理和氣候：非洲第二大國，但海岸線只有37公里。北部屬於熱帶雨林氣候，南部屬於熱帶草原氣候，年降雨量約1500毫米。

宗教：天主教、基督新教及傳統宗教。

國民平均壽命：男性59歲，女性62歲。

政體：曾為比利時殖民地，1960年6月30日獨立，同年9月20日加入聯合國。民主剛果採行半總統制共和國，現任總統為齊塞格蒂（Félix Tshisekedi），齊塞格蒂2024年4月1日任命涂盧佳（Judith Suminwa Tuluka）為民主剛果史上首位女性總理。

國旗：1963年至1971年間使用寶藍色為底的三色國旗，2006年2月20日改為淺藍底色，象徵和平。左上角的黃色星星代表光明的未來。黃-紅-黃斜帶從左下角延伸到右上角，黃色代表豐富的資源，而紅色則代表愛國烈士的血。

●告訴你／剛果與民主剛果 國名相似地緣相近

國名相近的鄰居「剛果共和國」（Republic of the Congo），簡稱剛果（Congo）或剛果布（Congo-Brazzaville）。

剛果首都位於布拉薩（Brazzaville），國土面積約34.2萬平方公里，前年統計人口約610萬。

剛果曾是法國殖民地，1960年8月15日獨立，同年9月20日加入聯合國，官方語言為法語。

剛果為多黨總統制共和國，現任總統為薩蘇─恩格索（Denis Sassou-Nguesso）。

剛果國旗為綠、黃、紅三色旗，綠色象徵豐富的森林資源和對未來的希望，黃色象徵財富，紅色代表獨立、熱情及尊嚴。