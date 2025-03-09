寫作教室／114學測「知性題」2小題下筆攻略：先找關鍵句、4段闡述觀點

知性題的第一小題，多是要求同學自文中尋找相關資訊與線索，114年的學測亦不例外。第一步應自文章中先找出符合關鍵句──「擬社會互動」的「特徵」，即特色、表現、行為、方式、性質、影響等，如：擬社會互動是欠缺實際互動的虛構擬態、建立於單方面的想像、運用策略強化關係與親密性、兩者關係的不對等性（粉絲視偶像為唯一，反之則否）、可左右消費習慣和價值認同，再進一步歸納說明。

作答時，可用「兩層特徵」開頭，以「一、二」分層說明「擬社會互動」的本質、關係結構與影響。如：擬社會互動具兩層特徵：一、互動本質單向且虛擬，模式建立在想像與虛構擬態上。二、公眾人物透過形象設計與策略，使粉絲產生情感依附，進而影響其消費習慣與價值認同。

知性題的第二小題，則要求同學闡述自己所觀察到擬社會互動的正、負面影響，其作答的大方向，大抵如下：首先，提出觀察，簡要說明「擬社會互動」在社群媒體時代是如何發生的，其特徵、行為與形成原因（建議占3行）。其次，第二段針對其正面影響列出兩點至三點分述，舉例說明（建議占6行），如：

①增強情感連結與陪伴感：擬社會互動讓粉絲在日常生活中獲得心理支持，尤其對於孤獨或社交圈小的人來說，這種情感依附能提供慰藉。 ②提升大眾對特定議題的關注：透過社群媒體號召粉絲參與慈善活動或關注社會議題，促進公益行動或社會變革。

第三段針對負面影響列出兩點至三點分述，舉例說明（建議占6行），如：

①可能導致過度沉迷或情緒依賴：長時間關注偶像或網紅的社群媒體，可能導致粉絲減少與家人、朋友的互動，忽視現實生活中的人際關係。 ②塑造不切實際的形象與期待：公眾人物通常只呈現最完美的一面，營造出理想化的生活形象。粉絲長期接觸這些內容，可能產生不切實際的自我期待，導致自卑感或焦慮。

結論處，總結上述影響，並針對公眾人物、粉絲、平台提出呼籲與建議（建議占3行）。