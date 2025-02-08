科學人／有成對生殖器官、嘴可張到頭4倍寬 盤點「蛇年」必知7件事

2025年是蛇年，這種動物象徵著智慧與多變。這些沒有四肢的爬行動物分佈於每一個有人類居住的洲，這要歸功於約1億2500萬年前的演化「大爆發」。目前全球有超過3000種蛇，彼此間的變異令人驚歎。有些蛇比蚯蚓還小，有些則比卡車還長，有些對人類無害，有些則具有毒性。蛇在生態系中扮演著關鍵的角色，本文列出蛇年必知的七件事：

蠕動

蛇的招牌動作就是蠕動，但牠們也能像尺蠖一樣蜷縮著前進，或是從盤繞的姿勢中彈射出來跳躍或攻擊。幾年前，科學家發現了一種更奇特的蛇類移動方式：「套索運動」。當時，研究人員正在測試如何防止關島的棕樹蛇接近鳥巢，他們在柱子底部放置了寬大的金屬圓柱，原本預期這樣可以阻止蛇，因為蛇通常需要將自己繞兩圈柱子或樹幹，才能使用它們那種像手風琴般的「手風琴式運動」來攀爬。然而，研究小組發現，蛇居然真的將自己打結來越過這些障礙。這些爬行動物會將尾巴只繞一次障礙物，然後將尾巴的尖端勾住自己身體。這樣形成了一種像套索的形狀，蛇利用這個方式慢慢但有效地將自己繞上了柱子。

熱感視覺

蟒蛇、巨蟒、毒蛇等爬行動物可以在完全黑暗的環境中捕獵，牠們不僅靠嗅覺來感知獵物，還能感應到獵物發出的熱量。這些蛇類有特殊器官「窩器」能夠「看見」這些熱量，幫助爬行動物精確鎖定目標。

大嘴巴

蛇通常不會咀嚼食物，而是把獵物整個吞下，並在幾天內慢慢消化。例如緬甸蟒，可能需要一整週來消化一餐。雖然蛇通常吃較小的哺乳動物，像是老鼠，但也曾被發現吃掉相對巨大的鱷魚和鹿，因為牠們的嘴巴能張開得比頭骨寬四倍。

這個驚人的能力源自一些具有彈性的皮膚和組織，蛇的下頜是由兩塊未融合的半邊組成，並由有彈性的組織連接，這種設計能讓下頜的兩側展開，緬甸蟒蛇能夠特別大幅度地張開嘴巴，正是因為它們下頜的組織極具彈性。

毒液

世界上有超過3000種蛇，其中超過600種是有毒的。這些蛇的毒牙經過精細的設計，能有效將最大量的毒液注入獵物體內。這個適應性演化多次發生，每次都從蛇牙的脊狀結構開始。在有毒的蛇中，這些脊狀結構變得更長，最終形成了一條溝槽，讓毒液可以從毒腺流向牙齒的尖端，並直接注入獵物體內。

生殖器官

蛇的外部生殖器官是成對的，雄性有兩根陰莖，雌性則擁有兩個陰蒂，雌性蛇的生殖器官曾經被誤認為是嗅覺腺體，而雄性生殖器官正式名稱為半陰莖，通常藏在體內並且是內翻的，在交配過程中，半陰莖會翻出體外，某些蛇類的這對陰莖還覆蓋著刺或鉤狀物。

史前巨蟒

至今發現最長的蛇是網紋蟒，通常長度可達九公尺，然而，與數百萬年前曾在地球上爬行的某些蛇類相比，這些蛇似乎顯得微不足道。2024年，研究人員發現了一種4700萬年前的蛇：印度婆蘇吉蛇（Vasuki indicus），估計長度達到10到15公尺，這具化石遺骸來自印度古吉拉特邦的一個煤礦。

蟒蛇入侵

多年前，佛羅里達州不允許人們飼養緬甸蟒做為寵物，因爲緬甸蟒入侵了大沼澤地，大幅減少了當地許多哺乳動物的數量。過去十年來，佛羅里達州魚類與野生動物管理局每年舉辦「佛羅里達蟒蛇挑戰賽」，2024年的獲勝者捕獲了20條蟒蛇，並獲得了1萬美元的獎金。

參考資料： Allison Parshwll,Celebrate Lunar New Year with 7 Snake Facts. Scientific American 2025 Jan. 28.

（本文出自2025.02.07《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）