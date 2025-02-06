新聞中的公民與社會／華航勞資第7次團協 共同優化多項福利

一、時事掃描

華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利 中華航空與中華航空企業工會簽訂團體協約，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，本次為華航勞資第7次簽署團體協約，展現勞資關係穩定和諧，攜手再創榮景。簽約儀式上，交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局局長何淑萍及桃園市政府勞動局局長李賢祥等貴賓與會見證。【2025/1/15聯合影音網】

二、命題趨勢

台灣航空史的3次罷工行動：2016年華航空服員罷工、2019年華航機師罷工及長榮空服員罷工，讓台灣空中運輸幾近停擺、造成旅遊業與遊客的損失，但空服員與機師的工作條件卻獲得大幅度改善。此新聞之命題關鍵詞：勞動三法與勞動三權、協商權、勞資關係。

三、牛刀小試

2002年華航與華航企業工會首次簽訂團體協約，隨後陸續完成5次續約協商；2024年底雙方再度召開協商會議，就既有版本進行討論，經過溝通與協商後達成共識，將調整部分勞動條件與優化福利，以更符合實際需求與現況。而華航企業工會在協商會議時，主要行使的集體勞動權，具有何種特性或權利？

(A)進行協商時，工會得組織集體行動，並進行罷工抗議

(B)秉持誠信協商義務，但不得設立「禁止搭便車」條款

(C)行使《團體協約法》協商權，是最根本的集體勞動權

(D)向企業施壓以促使協商地位對等、勞動權益不受侵犯

答案：D

解析：協商會議是勞工依據《依團體協約法》行使協商權。(A)協商失敗時，工會得在一定要件下，採取罷工行動，是行使爭議權(B)得設立「禁止搭便車」條款(C)依《工會法》組織工會所行使的團結權，是最根本的集體勞動權。

四、歷屆試題

研究顯示，區域內的工會密度（勞工參與工會的比率），和該區域內全體人口的生活水準與生活經驗息息相關。相較於工會密度低的區域，工會密度高的區域有以下特徵：(1)最低工資水準較高；(2)家庭收入中位數較高；(3)勞工失業時可獲得較高的給付；(4)投票率高；(5)合法遊行運動申請較多。此外，也有專家觀察到，政黨為爭取選民支持，積極參與該區域工會的勞工運動，因而提醒：工會運作應注意不受政黨與資方影響，維持自身自主性。請問：下列有關工會體制影響力的敘述，何者最能反映題文所描述的現象？(2024分科)

(A)工會愈能爭取勞工權益，愈能影響勞工的投票支持對象

(B)工會存在的目的，係為保障生產力較低落的弱勢勞動者

(C)工會參與度愈大愈有影響力，可提升個人與公眾的福祉

(D)工會提供反制與對抗的手段，有助政黨政治的蓬勃發展

答案：C