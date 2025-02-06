作家Choyce：我想為孩子創造、守護年味 無論住在哪有家人的地方就是家

「我剛剛才在試做年菜、烤了一隻鴨，很費工夫耶！烤到一半，還接到政府叫大家準備撤離的手機簡訊，太驚嚇了，幸好後來證實是誤發。」在接受《未來family》線上採訪時，Choyce劈頭便這麼說。

住在洛杉磯的她，正面臨史上最災難性的野火，雖然不在危險區域，仍難免焦急慌亂，而她安神定心的法子，老派但有效，那就是好好吃飯、好好過日子。

平常就得好好過，節慶時當然更是，在接受專訪時，離農曆新年還有三個禮拜，Choyce卻已經開始草擬菜單、置辦年貨，準備復刻記憶中的年味。

斜槓作家、廚師、中醫…仍最愛做「媽媽」

常在網上關注教育教養資訊的人，大多認識Choyce，本名郭宜亭的她，近20年前就開始撰文分享自身的育兒經驗、旅遊攻略，堪稱是親子部落客始祖，還曾以「體驗式教養」、親子自助行等主題，出版過六本書，並翻譯過多本日文繪本，臉書粉專則有40多萬人追蹤。

這幾年，一雙兒女赴美求學，同行陪讀的她也沒閒著，先考進了全美排名第一的烹飪教育學院（Institute of Culinary Education，ICE），一舉拿下西餐與餐飲管理雙學位，曾在米其林餐廳跟五星級酒店任職，如今則正在攻讀中醫碩士，追夢動能令人讚嘆。

雖然不斷挑戰人生的各種可能，但，當「媽媽」依舊是Choyce最愛的本業，每逢農曆春節時，她總樂在為家人營造、守護這份年味。

Choyce分享，自己是台南人，小時候的過年，都會回阿公阿嬤家，跟堂兄弟姊妹們一起玩耍、放煙火，熱鬧歡騰，但當她北上求學後，就不再有這樣的大場面團圓飯了。

後來，她結婚生子，因為老公在科技業，工作忙碌，只有春節時才得以休假，他們家就有了過年就出國玩的傳統，最常去日本，滑雪、泡湯、吃吃喝喝，好好相聚、徹底休息。

「有意思的是，我女兒生日在2月初，幾乎每年生日都在國外，度過各種特別的慶祝場合，有一次我們還包下札幌電視塔一整層，享受專有的生日派對，結果呢，我兒子後來也開始堅持要改到過年時慶生，哈哈！」

過年形式，也隨小家庭的生活型態而進化

最近這幾年，Choyce與一雙兒女住在洛杉磯，過年的型態又不同了。

她分享，雖然在美國，但僑居的華人比在亞洲的人們還更傳統，過年一定會舞龍舞獅、張燈結綵，還會有花車大遊行等等，可熱鬧了；假如先生或其他家人，安排在這段時間來訪，Choyce總會帶他們到處逛逛，感受比台灣還濃的慶典氛圍。

各種年節用品，在當地也是一應俱全，很好買到，Choyce會在家裡貼點春聯、掛上紅燈籠，「不必多，稍微布置妝點一下，居家空間的氣氛就會大不同。」

進廚房、做頓飯，是安頓身心最好的法子

至於年菜，自然是重頭戲。Choyce笑稱，以前在台灣時，娘家婆家都不用她出手，到了美國後終於能掌杓，從邀賓客、擬菜單、採買材料到實際試做，都讓愛玩料理的她很開心；而且，她一直相信，家人在的地方就是家，不論住在哪兒，只要進廚房、做頓飯，身心也就安頓了。

今年春節，她循往例會邀一些朋友來家裡吃飯，打算做烤鴨、紅油抄手等等，湯品則可能是藥燉排骨或羊肉爐，「我是接受點菜的，大家想要吃什麼，都可以許願，我盡量來實現。」

本就擅長做台菜，赴美後又學過西式料理，Choyce做菜不怕麻煩，以烤鴨來說，她會先準備好自製五香調料，再張羅蜂蜜與醋，一層層刷上外皮，邊刷、還得邊讓外皮通風乾燥，足足要花一整天功夫；鴨皮處理好後，送入烤箱烤得外皮酥脆、裡頭鮮嫩多汁，秒殺了鴨皮後，再把鴨架子剁開，加入酸菜熬湯、煮冬粉。

照片提供：Choyce

「充滿愛的料理，才是人世間最好吃的美味」

又例如，在受訪前一天，她才跟孩子一起包蝦仁餛飩，「餡料我們專程去買三分肥、七分瘦的肉，加上我們自己種的蔥，醬汁、調料啊，也都自己弄，做出來的，當然就是我們家專屬的味道囉！」

Choyce說，在台灣買東西很方便，直接外食也不貴，不必那麼麻煩，但跟孩子一起動手做料理，無形中，也堆疊出難忘的年節回憶；她希望孩子吃進口的，不只是美食，更是被守護的滋味，如同日本作家、吉本芭娜娜所言：「充滿愛的料理，才是人世間最好吃的美味。」

家人在一起的這些時刻，不見得會做什麼特別的事，大多時候很平凡，但Choyce相信，未來回憶起，心頭必定暖暖的，那份餘溫，名為幸福。

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文章授權轉載自《未來Family》