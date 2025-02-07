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閱讀數學／「韓劇三寶」就是收視率排行榜直升班嗎？

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
韓劇「淚之女王」劇照。圖／摘自IG
韓劇「淚之女王」劇照。圖／摘自IG

韓劇近10年來刮起一陣強風，太多偶巴走進千千萬萬的臺灣少女、姊姊，甚至是婆婆媽媽的心中了。網友根據大量觀劇經驗，發現過往的韓劇有三寶：癌症車禍、失憶。不妨讓數學來現身說法，統計看看這三寶是不是真金火煉的收視率保證。

▍公布入圍名單

為了更貼近臺灣人的看劇經驗與討論度，我們調出2015-2024這10年間在韓國最受歡迎的21齣戲劇。以2024年討論度最高的韓劇，收視率總排名第三名的《淚之女王》堪稱三冠王，三寶沒有漏掉半個。可以說是各種狗血調味料加好加滿，劇情高潮迭起。

再來細看三寶的每一項，韓劇的愛用程度也有所不同。首先，最常出現的是車禍了。總共也才17部韓劇，有多達10部韓劇都有車禍情節，超過一半的比例。走在韓國街頭看到大卡車都可以讓人迅速閃過至少3部韓劇的車禍畫面，嚴重受到制約。相較於失憶或癌症，車禍可能更，嗯，貼近生活一點點，或許可以達到適度調味，又不至於過度辛辣。

出現頻率次之的則是癌症，共有6部作品，比例約是⅓，希望現實生活中大家都比這個比例再更健康許多；最後則是失憶。失憶可能來自意外撞擊或腦部疾病等，或許是促成原因較困難，因此出現的比例最低，只有3部作品出現過，比例低於20%。

包含失憶的3部劇當中，有2部同時都剛好包含車禍，分別是《淚之女王》與《孤單又燦爛的神－鬼怪》。不過，這兩部韓劇當中的主角失憶的原因各自為腦部手術與拔劍，剛好都與車禍無關，層次更豐富了。

這個簡單的統計走一個輕鬆幽默的路線，不是很嚴謹地判定出韓劇三寶與收視率的關聯。相信大家在追劇的時候，更多是因為劇（ㄌㄧㄢˇ）情（ㄉㄢˋ）牽動了內心，才更有動力繼續追下去。大家的愛劇有上榜嗎？可以在留言區跟我們分享，韓劇三寶對觀劇來說，是加分還是扣分呢？

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

數感實驗室 淚之女王 癌症 車禍 閱讀數學 韓劇

賴以威（數感實驗室）

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