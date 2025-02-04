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國中國文／語文一點通 借代修辭

聯合新聞網／ 力宇教育

在語文中，放棄通常所用的本名或語詞不用，另找其他相關的名稱或語詞來代替的修辭法，就稱為「借代」。例如曹操〈短歌行〉：「何以解憂，唯有杜康。」就以善造酒者「杜康」來代「酒」；劉禹錫〈陋室銘〉：「無絲竹之亂耳，無案牘之勞形。」就以「絲竹」來借代「音樂」。

今日匆忙出門，忘了帶錢包，所幸好友借我錢，才能買便當填飽肚子。

今日匆忙出門，忘了帶錢包，所幸好友借我「孔方兄」，才能買便當祭「五臟廟」。

日常言談或寫作，若能適時運用借代，將使平淡的文句、語句更顯活潑生動喔！

之前我們曾學到「嬋娟」、「玉盤」都借指月亮，那你知道「杏壇」與「杏林」借代什麼嗎？現在就一起跟著吳桐老師學習，充實我們的修辭資料庫吧！

延伸資訊：

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力宇教育

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