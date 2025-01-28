國際小學堂／川普嗆聲 巴拿馬人憂美軍入侵重演

美國總統川普就職前暗示美國恐以武力等方式拿下巴拿馬運河，令巴國人民焦慮不安。美國過去控制該運河時，巴拿馬人必須和運河地區的美軍共處；如今川普的說法，又勾起巴國人對美軍一九八九年入侵巴拿馬的回憶。

美曾出兵推翻巴拿馬獨裁者

紐約時報報導，鮮少有人認真看待川普前述威脅。幾名專家認為川普真正目的在於恫嚇，大概希望巴拿馬提供優待給使用該運河的美國船隻，或更廣泛的試圖對巴拿馬等中南美洲國家傳遞強硬訊號，畢竟該地區對川普管控美墨邊境移民的目標至關重要。

巴拿馬外交部長艾查已表明，巴拿馬運河主權不可轉讓，「巴拿馬運河屬於巴拿馬人，未來將持續如此」。有巴拿馬民眾說，美國派兵的相關討論，讓不少國人想起美國曾入侵巴拿馬，推翻巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉。

巴拿馬生態旅遊業者、巴國創國政治家後代阿里亞斯戴巴拉（Raúl Arias de Para）說，美國一九八九年入侵並非為了殖民或奪取領土，雖然該行動對失去摯愛之人的民眾很慘痛，但將巴國人從可怕的獨裁體制解放。他並說，若美國在該運河的運作受威脅，在相關條約下有權保護運河，但現在未有這種狀況。

巴人：世界可不是跳蚤市場

英國衛報指出，美軍當年行動代號為「正義之師行動」，死者數以百計，許多為平民。「一九八九年美國入侵巴拿馬受害者家屬協會」會長科洛（Isabel Corro）說，川普自認可以予取予求，相當傲慢，「他不能就這樣決定『我要買這個國家、我要入侵這個國家。世界可不是大型跳蚤市場。這不該發生，我們也不會讓這發生」。

美國在巴拿馬建國過程也扮演要角。廿世紀初，巴拿馬地峽是哥倫比亞一部分。當哥倫比亞拒絕一項運河相關條約提案時，美國政府便鼓吹暴動。當時哥倫比亞北方省分熱切脫離哥國，成立巴拿馬共和國。

運河癱瘓恐釀全球貿易災難

部分專家說，川普可能希望巴拿馬總統穆里諾保證付出更多行動，阻止移民從哥倫比亞和巴拿馬間的「達連隘口」叢林區北上。

穆里諾已努力阻止移民，他上任第一天就同意透過美國資助的航班來遣返非法進入巴國的移民，藉以遏制移民穿越達連地區。

巴拿馬人口逾四百萬，沒有現役軍隊，若美軍入侵恐無力招架。不過幾名專家認為，美軍入侵將使民眾爆發抗議，可能癱瘓巴拿馬運河，這將對全球貿易產生災難性影響，尤其對美國而言。