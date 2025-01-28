國際小學堂／美國與巴拿馬運河 百年恩怨

美國總統川普上任前，拒絕排除以軍事力量收回巴拿馬運河。他指控通行該運河的美國船隻遭收取過高費用，還不實指稱巴拿馬容許中國大陸軍人控制該條關鍵航道。川普的前幕僚暗示，川普的挑釁只是其談判手段，專家也不認為美國將真的出兵。

美百年前建造運河 卻失去控制權

川普去年十二月已說，若巴拿馬不降低對美國船隻的收費，將要求巴拿馬運河控制權完全交還給美國。川普七日被記者問到，是否可能排除動用武力來掌控巴拿馬運河和丹麥自治領地格陵蘭，他回答說，不打算為此事做承諾，「巴拿馬運河對美國至關重要；為了國家安全，我們需要格陵蘭」。

美國總統川普（左）上任前批評，巴拿馬運河對美國船隻收費過高，但巴拿馬總統穆里諾（右）否認。（法新社）

紐約時報報導，巴拿馬運河是連結大西洋、太平洋的要道，由美國在一九○四年至一九一四年建造。美國曾控制該運河數十年，但此事造成美國與巴拿馬關係顯著緊張。

一九六四年，美國控制的運河地區爆發反美暴動，導致該運河相關條約重新協商。一九七七年，美國民主黨籍時任總統卡特和巴拿馬領導人陶瑞賀士簽署條約。這些協議確保巴拿馬運河永久中立，也要求美國在二○○○年前放棄該運河控制權。

巴拿馬運河費率漲 對美衝擊最大

美、巴共同監管該運河一段時期後，巴拿馬一九九九年取得完全控制，此後透過「巴拿馬運河管理局」加以營運。去年十二月底過世的卡特生前認為，前述條約屬於他的招牌政績，但部分共和黨人長期反對該條約。共和黨籍前總統雷根競選時，就稱美國人民是該運河合法主人。

巴拿馬總統穆里諾說，巴拿馬運河每一寸和其鄰近地區都屬於巴拿馬，美國船隻也未被過度收費。穆里諾並說，收費是巴拿馬運河管理局的公開會議訂定，考量市場情況、國際競爭和維運成本。巴拿馬官員說，費用取決於通行船隻大小，對各國一視同仁。

不過巴拿馬運河費率近來確實上漲。二○二三年起，在聖嬰現象和氣候變遷綜合影響下，巴拿馬遭逢了嚴重乾旱，主要供應該運河水源的加頓湖水位來到歷史低點，當局因此減少該運河的船隻通行來省水。一名川普發言人說，美國是該運河最大用戶，受到漲價的衝擊最大。

大陸是第二大用戶 港企管理出入

此外，巴拿馬運河雖未如川普所稱是由中國大陸軍人營運，不過總部位於香港的「長江和記實業」在運河出入口管理兩座港口，有人認為這引發美國合理的競爭和安全疑慮。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美洲事務主任柏格說，長江和記實業很可能擁有運河所有通行船隻的資料。中國向來運用其船運和海上行動來收集外國情資並從事間諜工作。

中國是巴拿馬運河第二大用戶。巴拿馬二○一七年也與我國斷交、與中國建交，承認台灣是中國一部分，為北京一大外交勝利。中國外交部發言人毛寧說，中國將一如既往尊重巴拿馬對該運河的主權。

美國能否重新主張對巴拿馬運河的掌控？紐時說並不容易。巴拿馬總統穆里諾言明不會出售該運河，並說過去條約已確認巴拿馬運河永久中立。

巴總統穆里諾親美 川普未必出兵

川普第一任期的白宮幕僚長穆瓦尼透露，川普的挑釁說法只是為了壓低收費的談判策略一環。穆瓦尼說，不認為美軍將奪回該運河，但外界不免會有人揣測：川普會不會真的瘋狂到這麼做？

柏格說，有關該運河中立的協議，使得巴拿馬連給予美國特別費率都辦不太到。柏格並指出，美方不應希望此事演變為政治對抗，因為美國在多項其他議題上需要穆里諾；穆里諾相當親美，很可能樂於協助川普新政府處理非法移民等問題，將是美國極佳盟友。