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寫作教室／創造屬於自己的篇章——拿起筆，寫下你的世界

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 蔡明萱／撰寫
示意圖／ingimage
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在這個資訊爆炸的時代，無論是學習還是生活，我們都經常依賴各種溝通方式來與他人交流。在這些溝通方式中，書寫是一種古老且有效的方法。雖然現代科技讓我們能夠輕鬆透過手機、社交媒體等方式即時溝通，但書寫的價值仍然不可忽視。對學生而言，書寫不僅僅是學術需求，它還能在多方面幫助你提升表達能力、理解力，甚至人際關係。

前陣子的麟洋配凱旋而歸，不僅激勵了全國，更締造奧運紀錄。然而，就在短短一年前，他們曾陷入組合破裂的危機，甚至遭輿論質疑是否該拆組參賽。面對壓力與低潮，而契機，竟出現在一本筆記上。在接受媒體專訪時指出，他們透過「寫筆記」的方式，將內心深處的話語袒露出來，逐步重建彼此的信任與默契。他們將自己的狀況坦誠記錄，並列出彼此在比賽中的優點與缺點，進而提出具體建議。這種坦率的溝通方式，讓雙方能直面問題，重新找到合作的平衡點。

書寫不僅能幫助我們加深對問題的理解，還能促進情感的表達與人際溝通。當我們將想法寫下來時，往往會發現觀點不夠清晰或邏輯不夠緊密，這促使我們反覆修改，深入思考，從而更全面地理解問題。此外，書寫也是情感釋放的重要途徑。無論是寫信給朋友或家人，還是寫情感日記，都能幫助我們理清思緒，釋放壓力，並促進與他人的情感交流。

寫作並不需要驚天動地的靈感，也不一定要長篇大論，它可以從日常的小事做起。每週寫一篇周記，記錄你經歷的點滴，不僅能幫助你整理思緒，還能讓你重新品味生活的美好。或者，在學習中養成寫筆記的習慣，把重點與心得用自己的話記下來，既能加深理解，也為未來的複習提供了寶貴的資料。

如果覺得周記或筆記太正式，不妨試試寫日記。每天花五分鐘寫下你的心情、感受或靈感，無需考慮格式，只需要誠實面對自己。這些看似簡單的小舉動，會在不知不覺中提高你的表達能力和思考深度。

從今天開始，拿起筆，寫下你的世界。書寫是探索自我和成長的起點，它會帶給你無限可能！

作文 寫作教室

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