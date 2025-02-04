好讀周報／罕見天文奇景！「7星連珠」月底登場 觀測方法、影響一次看

文／陳韻涵輯

今年1、2月的夜空相繼出現6顆行星和7顆行星連成一線的罕見天文現象，1月21日起有「6星連珠」，肉眼可觀測到火星、木星、金星與土星，以及需用雙筒或天文望遠鏡才觀測得到的天王星及海王星連線，水星則在2月28日加入，成為「7星連珠」奇景，為北半球的春季夜空增添奇異色彩。

太空科學網站ScienceAlert與Sky Walk報導，行星連珠（planetary alignment）是指行星在天空中連成一線的事件，但因為空間分布及地球觀測視角的緣故，行星不會真的連成一直線，而是集中在太陽的同一側，沿著一條「假想的線」排列，實際上更接近圓弧形。數顆行星同時位於太陽的同一側並不罕見，但大多數星體，甚至所有行星幾乎對齊的情況則十分稀少。

太陽系（solar system）共有8顆行星，依照距離太陽（恆星）的遠近排列，依序為：水星（Mercury）、金星（Venus）、地球（Earth）、火星（Mars）、木星（Jupiter）、土星（Saturn）、天王星（Uranus）、海王星（Neptune）。冥王星（Pluto）曾被列為第9顆行星，但國際天文聯合會（IAU）2006年將冥王星降級為「矮行星」（dwarf planet）。

英國廣播公司（BBC）報導，太陽系的8顆行星以不同的速度，在黃道（ecliptic）上繞著太陽運行，而黃道即為地球繞太陽的軌道。中央氣象署數位科普網介紹，早在兩千多年前，古埃及和希臘的天文學家已觀察到太陽會在背景星空中移動，實際上這是因為地球繞太陽公轉所致。人們站在地球上，會認為自己是靜止的，反而太陽看似依照地球公轉的方向，在「天球」上緩慢移動，這就是「太陽視運動」。天球是以觀測者為中心假想的無限遠球面，太陽每一年剛好會在天球上繞一圈，而此軌跡線圈就是「黃道」。

水星是距離太陽最近的行星，水星繞太陽公轉一週需要88天；地球為365天，而距離太陽最遠的海王星則要6萬190天，相當於165個「地球年」，才能繞太陽公轉一圈。

由於太陽系的行星都在黃道上繞太陽運行，僅因引力和速度而使個別行星的運行軌道略高或略低於黃道面。當行星移動時，偶爾會剛好聚在太陽的同一側而形成行星連珠的天文奇觀。

行星連珠根據參與行星的數量，從3顆到8顆而有所區分，3顆行星稱作「迷你（mini）行星連珠」，4顆稱為「小（small）行星連珠」，5、6顆稱為「大（large）行星連珠」，7、8顆行星（有時會包括冥王星）則稱作「偉大行星連珠」（great planetary alignment）。

偉大行星連珠正是2月28日會發生的情況，觀測者可在北半球遠離光害汙染的開闊地方，透過肉眼、雙筒或天文望遠鏡，對準黃道附近的夜空，便有機會觀測到太陽系中的7顆行星排列。屆時這7顆行星在北半球夜空中的位置，由西方、跨越西南方到南方，依序為土星、水星、海王星、金星、天王星、木星和火星。

北半球2025年2月28日的星空。（製表／陳韻涵）

●閱報祕書／肉眼能否見 取決星等 數值若為負 天體愈亮

星體能否用肉眼看見，取決於「星等」（magnitude，天文學中用以衡量天體亮度的單位），其數值愈小（可能為負值）表示天體愈亮，數值愈大則表示天體愈暗。在1月的6星連線中，金星、火星、木星和土星的星等低，可用肉眼觀測，較遙遠的天王星和海王星則須透過望遠鏡觀測。水星最亮時可用肉眼觀測，但因水星靠近太陽，大多數時候只會在日出前或日落後的短時間內，於接近地平線的天際出現。

英國威爾斯第五星實驗室（Fifth Star Labs）天文學者珍妮佛‧米勒德（Jenifer Millard）表示，「用肉眼看行星很特別，但也能上網搜尋關於這些行星更壯麗的清晰圖片」。

米勒德解釋，「當人類在地球上觀測行星時，這些光子（photon）已經穿越宇宙數百萬或幾十億公里才到達觀測者的視網膜。」

日落後可透過肉眼或天文望遠鏡，觀測眾星排列。（製表／陳韻涵）

●效應篇／行星連珠影響地球？ 對太陽活動影響較大

英國威爾斯第五星實驗室（Fifth Star Labs）天文學者珍妮佛‧米勒德表示，「行星連珠的情況只是偶然」，雖然有些科學家認為這種星象會對地球造成影響，但大多數說法的科學基礎都很薄弱，甚至缺乏科學證據。

研究人員認為，2019年的5星連珠（水星、金星、木星、土星和火星）可能對太陽活動造成影響，但關於影響太陽活動活躍與平靜11年周期的原因仍不得而知。德國亥姆霍茲德勒斯登羅森多夫研究中心（HZDR）物理學者史蒂芬尼（Frank Stefani）推測，金星、地球和木星的潮汐綜合作用，可能是解答。

史蒂芬尼表示，雖然每顆行星對太陽的潮汐引力都非常小，但當兩個以上的行星與太陽排成一線時，各行星如列隊拔河般的引力，可能讓恆星內部出現輕微旋轉的「羅士比波」（Rossby wave）。台灣科學教育館網路資料指出，羅士比波是為了紀念瑞典裔美籍科學家羅士比（Carl-Gustaf Arvid Rossby）於1939年奠定地球大氣行星尺度波動理論的基礎，遂以他的姓氏命名中高緯度區域的行星尺度波動。

史蒂芬尼說：「在地球上，羅士比波會引起氣旋（cyclones）和反氣旋（anticyclones）。」史蒂芬尼的計算顯示，金星、地球和木星連珠會造成太陽11.07年的活動周期，幾乎與科學家觀察到的太陽周期相當。

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